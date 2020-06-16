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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись 34 беженца
Свыше 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:54
война в сирии
ирак
сирия
иордания
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ирак, сирия, иордания

В Сирию за сутки вернулись 34 беженца

16:54 16.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДолина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев
Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Свыше 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 34 беженца (в том числе: женщин – 10, детей – 17). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулся один беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИракСирияИордания
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