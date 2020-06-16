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В Малайзии число излечившихся от коронавируса достигло 7733
Малайзия зарегистрировала наибольшее за все время пандемии количество выздоровевших от COVID-19 пациентов за сутки, сообщает во вторник газета New Straits Times РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:50
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353
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В Малайзии число излечившихся от коронавируса достигло 7733

16:50 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Малайзия зарегистрировала наибольшее за все время пандемии количество выздоровевших от COVID-19 пациентов за сутки, сообщает во вторник газета New Straits Times со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Глава департамента охраны здоровья минздрава страны Нур Хишам Абдулла сообщил во вторник на пресс-брифинге в Куала-Лумпуре, что за прошедшие сутки 333 пациента, выздоровевших от коронавирусной инфекции, были выписаны из больниц, говорится в заявлении.
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Среди выздоровевших – 307 иностранных граждан и 26 граждан Малайзии, сказал глава департамента. Он отметил, что с начала пандемии в стране выздоровели 7 733 человека, или 90,9% заболевших.
По данным на 16 июня, за последние сутки в Малайзии зарегистрированы 11 новых пациентов, 10 из числа которых заразились в известных медикам кластерах заражения внутри страны, и один заразился за границей, сообщил Нур Хишам Абдулла. За прошедшие сутки в стране не зарегистрировано смертей от инфекции. Таким образом, с начала эпидемии в Малайзии заразились коронавирусной инфекцией 8 505 человек, скончались 121 человек, выздоровели 7 733 человека, остаются в больницах 651 человек, из них 4 человека – в отделениях интенсивной терапии, однако они проходят лечение без необходимости применения ИВЛ, добавил глава департамента, слова которого приводит газета.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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