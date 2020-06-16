https://ria.ru/20200616/1573015436.html
В Малайзии число излечившихся от коронавируса достигло 7733
Малайзия зарегистрировала наибольшее за все время пандемии количество выздоровевших от COVID-19 пациентов за сутки, сообщает во вторник газета New Straits Times РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:50
2020-06-16T16:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Малайзия
зарегистрировала наибольшее за все время пандемии количество выздоровевших от COVID-19
пациентов за сутки, сообщает во вторник газета New Straits Times
со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Глава департамента охраны здоровья минздрава страны Нур Хишам Абдулла сообщил во вторник на пресс-брифинге в Куала-Лумпуре
, что за прошедшие сутки 333 пациента, выздоровевших от коронавирусной инфекции, были выписаны из больниц, говорится в заявлении.
Среди выздоровевших – 307 иностранных граждан и 26 граждан Малайзии, сказал глава департамента. Он отметил, что с начала пандемии в стране выздоровели 7 733 человека, или 90,9% заболевших.
По данным на 16 июня, за последние сутки в Малайзии зарегистрированы 11 новых пациентов, 10 из числа которых заразились в известных медикам кластерах заражения внутри страны, и один заразился за границей, сообщил Нур Хишам Абдулла. За прошедшие сутки в стране не зарегистрировано смертей от инфекции. Таким образом, с начала эпидемии в Малайзии заразились коронавирусной инфекцией 8 505 человек, скончались 121 человек, выздоровели 7 733 человека, остаются в больницах 651 человек, из них 4 человека – в отделениях интенсивной терапии, однако они проходят лечение без необходимости применения ИВЛ, добавил глава департамента, слова которого приводит газета.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.