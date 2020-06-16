В Малайзии число излечившихся от коронавируса достигло 7733

По данным на 16 июня, за последние сутки в Малайзии зарегистрированы 11 новых пациентов, 10 из числа которых заразились в известных медикам кластерах заражения внутри страны, и один заразился за границей, сообщил Нур Хишам Абдулла. За прошедшие сутки в стране не зарегистрировано смертей от инфекции. Таким образом, с начала эпидемии в Малайзии заразились коронавирусной инфекцией 8 505 человек, скончались 121 человек, выздоровели 7 733 человека, остаются в больницах 651 человек, из них 4 человека – в отделениях интенсивной терапии, однако они проходят лечение без необходимости применения ИВЛ, добавил глава департамента, слова которого приводит газета.