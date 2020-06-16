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Богданов провел переговоры с делегацией восточной части Ливии
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов подтвердил РИА Новости, что во вторник провел переговоры с РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:10
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире

Богданов провел переговоры с делегацией восточной части Ливии

16:48 16.06.2020 (обновлено: 17:10 16.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов подтвердил РИА Новости, что во вторник провел переговоры с делегацией восточной части Ливии, в том числе - представителем армии Халифы Хафтара.
"Да, прошли переговоры. В Москву приехала делегация с востока страны во главе с министром иностранных дел ливийского правительства, базирующегося в Тобруке, был также представитель палаты депутатов и представитель командующего национальной армией",- сказал Богданов.
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По его словам, в ходе консультаций, которые продлились почти четыре часа, обсуждался "весь комплекс вопросов", связанных с ливийским урегулированием.
"Обсуждалась обстановка, что делать. Есть же резолюция СБ ООН, решения берлинского форума, так что будем этим заниматься",- сказал высокопоставленный российский дипломат.
Третьего июня представители правительства нацсогласия Ливии обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в стране. Ливийцы также вели переговоры с Богдановым.
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РоссияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияВ мире
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