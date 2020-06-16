Богданов провел переговоры с делегацией восточной части Ливии

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов подтвердил РИА Новости, что во вторник провел переговоры с делегацией восточной части Ливии, в том числе - представителем армии Халифы Хафтара.
"Да, прошли переговоры. В Москву приехала делегация с востока страны во главе с министром иностранных дел ливийского правительства, базирующегося в Тобруке, был также представитель палаты депутатов и представитель командующего национальной армией",- сказал Богданов.
По его словам, в ходе консультаций, которые продлились почти четыре часа, обсуждался "весь комплекс вопросов", связанных с ливийским урегулированием.
"Обсуждалась обстановка, что делать. Есть же резолюция СБ ООН, решения берлинского форума, так что будем этим заниматься",- сказал высокопоставленный российский дипломат.
Третьего июня представители правительства нацсогласия Ливии обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в стране. Ливийцы также вели переговоры с Богдановым.