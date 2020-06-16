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Минтруд рассказал о проекте об удаленной работе
Принятие изменений в Трудовой кодекс, которые регулируют удаленную работу, закрепит новые права и обязанности работника и работодателя, определит понятия... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:45
россия
валентина матвиенко
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
общество
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россия, валентина матвиенко, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество

Минтруд рассказал о проекте об удаленной работе

16:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Принятие изменений в Трудовой кодекс, которые регулируют удаленную работу, закрепит новые права и обязанности работника и работодателя, определит понятия дистанционной, временной дистанционной и комбинированной работы, конкретизирует рабочее время и время отдыха, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда.
Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.
"Принятие изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации законодательно закрепит новые права и обязанности работника и работодателя, конкретизирует особенности организации и охраны труда, режима рабочего времени и времени отдыха работника. Проект Федерального закона определяет три ключевых понятия дистанционной (удаленной) работы: дистанционная (удаленная), временная дистанционная (удаленная) и комбинированная", - говорится в сообщении.
Согласно нему, министерство совместно с социальными партнерами - профсоюзами и работодателями - активно участвовало в подготовке законопроекта, который сейчас выносится на обсуждение в Госдуму.
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В Минтруде отметили, что сегодня 10% россиян работают удаленно. Для большого числа организаций такая форма занятости будет востребована и после снятия ограничений. По этой причине крайне важно урегулировать возникающие вопросы удаленной занятости, обеспечив соответствие законодательства современным форматам трудовых отношений, подчеркнули в Минтруде.
Действующая редакция Трудового кодекса не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости, отметили в министерстве, уточнив, что в ТК заложена возможность заключить традиционный трудовой договор или трудовой договор о дистанционной работе, который не подразумевает рабочее место в офисе.
Согласно предлагаемым нормам, в трудовом договоре о дистанционной работе может не указываться условие о рабочем месте. Рабочее место дистанционного работника может находиться там, где у него есть возможность выполнять свои функции.
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Это делает юридически возможными такие формы занятости, когда работник трудится в офисе только часть рабочего времени (комбинированный режим) и временный переход на дистанционную (удаленную) работу, уточнили в пресс-службе министерства.
Поправками также предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем и временем отдыха дистанционного работника. В частности, право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы, добавили в Минтруде, отметив, что дополнительной защитой должна стать норма, по которой взаимодействие с работодателем во время отдыха будет оплачиваться как сверхурочная работа.
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РоссияВалентина МатвиенкоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Совет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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