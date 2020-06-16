Минтруд рассказал о проекте об удаленной работе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Принятие изменений в Трудовой кодекс, которые регулируют удаленную работу, закрепит новые права и обязанности работника и работодателя, определит понятия дистанционной, временной дистанционной и комбинированной работы, конкретизирует рабочее время и время отдыха, сообщила РИА Новости пресс-служба Принятие изменений в Трудовой кодекс, которые регулируют удаленную работу, закрепит новые права и обязанности работника и работодателя, определит понятия дистанционной, временной дистанционной и комбинированной работы, конкретизирует рабочее время и время отдыха, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда

"Принятие изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации законодательно закрепит новые права и обязанности работника и работодателя, конкретизирует особенности организации и охраны труда, режима рабочего времени и времени отдыха работника. Проект Федерального закона определяет три ключевых понятия дистанционной (удаленной) работы: дистанционная (удаленная), временная дистанционная (удаленная) и комбинированная", - говорится в сообщении.

Согласно нему, министерство совместно с социальными партнерами - профсоюзами и работодателями - активно участвовало в подготовке законопроекта, который сейчас выносится на обсуждение в Госдуму.

В Минтруде отметили, что сегодня 10% россиян работают удаленно. Для большого числа организаций такая форма занятости будет востребована и после снятия ограничений. По этой причине крайне важно урегулировать возникающие вопросы удаленной занятости, обеспечив соответствие законодательства современным форматам трудовых отношений, подчеркнули в Минтруде.

Действующая редакция Трудового кодекса не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости, отметили в министерстве, уточнив, что в ТК заложена возможность заключить традиционный трудовой договор или трудовой договор о дистанционной работе, который не подразумевает рабочее место в офисе.

Согласно предлагаемым нормам, в трудовом договоре о дистанционной работе может не указываться условие о рабочем месте. Рабочее место дистанционного работника может находиться там, где у него есть возможность выполнять свои функции.

Это делает юридически возможными такие формы занятости, когда работник трудится в офисе только часть рабочего времени (комбинированный режим) и временный переход на дистанционную (удаленную) работу, уточнили в пресс-службе министерства.