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Пушков рассказал о растущих проблемах в отношениях между США и Германией
"Размежевание" между США и Германией углубляется, написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что в Бундестаге большинство выступает за... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:42
россия
северный поток — 2
турецкий поток
мид германии
бундестаг германии
алексей пушков
германия
сша
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353
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Пушков рассказал о растущих проблемах в отношениях между США и Германией

16:42 16.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Размежевание" между США и Германией углубляется, написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что в Бундестаге большинство выступает за завершение строительства "Северного потока — 2" и считает, что санкции США недопустимы и от них нужно защищаться.

""Уставшему гегемону"" не хватает влияния побудить Берлин отказаться от проекта, а грубое давление раздражает", — пояснил сенатор.

При этом, по словам Пушкова, МИД Германии ставит вопрос шире. Он отметил, что произошел сдвиг, а уготовленная США для союзников доктрина "ограниченного суверенитета" уже не воспринимается как нечто безусловное.
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Сенатор напомнил, что МИД Германии объявил экстерриториальные санкции США неприемлемыми. Также по словам Пушкова, один депутат бундестага обвинил Соединенные штаты в политике гегемонии, другой — в "двойной морали", так как США "закупают нефть у русских".
"Странно, что всего этого в бундестаге прежде не замечали. Но вот – заметили", — подытожил он.
В конце 2019 года США приняли оборонный бюджет на 2020 год. В нем предусматривались санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Германия критиковала эти ограничения.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта выступают США, Украина и ряд европейских стран.
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РоссияСеверный поток — 2Турецкий потокМИД ГерманииБундестаг ГерманииАлексей ПушковГерманияСШАБерлин (город)TwitterУкраинаВ мире
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