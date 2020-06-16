Пушков рассказал о растущих проблемах в отношениях между США и Германией

Сенатор напомнил, что МИД Германии объявил экстерриториальные санкции США неприемлемыми. Также по словам Пушкова, один депутат бундестага обвинил Соединенные штаты в политике гегемонии, другой — в "двойной морали", так как США "закупают нефть у русских".