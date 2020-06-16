Полиция Нью-Йорка не нашла криминала в отравлении сотрудников

Ранее профсоюз полицейских Police Benevolent Association сообщил, что трое полицейских в Нью-Йорке были госпитализированы, после того как выпили молочные коктейли, в которых, предположительно, содержался отбеливатель. В профсоюзе Detectives' Endowment Association, представляющем нью-йоркских следователей, в этой связи заявили, что полицейских намеренно отравили сотрудники ресторана быстрого питания Shake Shack. Представители сети ресторанов, в свою очередь, заявили, что обеспокоены случившимся и сотрудничают с полицией.