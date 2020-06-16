Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573013850.html
Полиция Нью-Йорка не нашла криминала в отравлении сотрудников
Следователи Департамента полиции Нью-Йорка не обнаружили криминальной составляющей в действиях сотрудников ресторана быстрого питания, где отравились трое... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:36
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
нью-йорк (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_0:235:3072:1963_1400x0_80_0_0_b45101264325bba9fbbb8f2e76d1cb10.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572614048.html
https://ria.ru/20200531/1572227058.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_0:235:3072:1963_1400x0_80_0_0_b45101264325bba9fbbb8f2e76d1cb10.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_211:143:2751:2048_1400x0_80_0_0_c5070d69ce37dd833b97f4d9bb7a920a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_397:0:2445:2048_1400x0_80_0_0_082daba51e0bd71bfd5896b29ccdffa7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, нью-йорк (город), в мире

Полиция Нью-Йорка не нашла криминала в отравлении сотрудников

16:35 16.06.2020 (обновлено: 16:36 16.06.2020)
491
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи Департамента полиции Нью-Йорка не обнаружили криминальной составляющей в действиях сотрудников ресторана быстрого питания, где отравились трое полицейских, которые, предположительно, могли выпить коктейли с отбеливателем, сообщил глава детективного отдела нью-йоркской полиции.
Ранее профсоюз полицейских Police Benevolent Association сообщил, что трое полицейских в Нью-Йорке были госпитализированы, после того как выпили молочные коктейли, в которых, предположительно, содержался отбеливатель. В профсоюзе Detectives' Endowment Association, представляющем нью-йоркских следователей, в этой связи заявили, что полицейских намеренно отравили сотрудники ресторана быстрого питания Shake Shack. Представители сети ресторанов, в свою очередь, заявили, что обеспокоены случившимся и сотрудничают с полицией.
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
8 июня, 10:50Акценты
Протесты в США: жертвой пал редакторСенатор попросил применить армию, а своего поста лишился сотрудник СМИ. История и правда получилась курьезная.

"После того, как следователи Департамента полиции Нью-Йорка по Южному Манхэттену провели тщательное расследование, было установлено, что ничего криминального работники Shake Shack не совершали", - говорится в сообщении в Twitter главы детективного отдела полиции Нью-Йорка Родни Харрисона.

Телеканал NBC New York указал, что троим полицейским была оказана помощь в больнице, и через некоторое время их отпустили домой. При этом, отмечает канал, неизвестно, как в точности полицейские смогли отравиться, но инцидент, по всей видимости, произошел случайно.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
31 мая, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
1142003
Обсудить 0
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАНью-Йорк (город)В мире
Рекомендуем
Медики вышли на улицы Парижа
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки
Патриотические граффити на Таганской площади с надписью Россия и Крым – вместе навсегда
Украина потребовала от испанской телекомпании исправить карту с Крымом
Сотрудники полиции во время задержания местного жителя в Аделаиде, Австралия. Стоп-кадр видео очевидца
В Австралии расследуют инцидент с избиением аборигена при задержании
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Начальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин
Детали визита главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречены
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков рассказал о растущих проблемах в отношениях между США и Германией
Сухогруз
В Астраханской области севший на мель сухогруз перекрыл судоходный канал
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд рассказал о проекте об удаленной работе
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 256 человек
Города мира. Амстердам
В Амстердаме собирают подписи за ограничение числа туристов
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Россияне смогут проголосовать по поправкам в четырех городах Казахстана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лента новостейМолния