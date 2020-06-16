https://ria.ru/20200616/1573013850.html
Полиция Нью-Йорка не нашла криминала в отравлении сотрудников
Следователи Департамента полиции Нью-Йорка не обнаружили криминальной составляющей в действиях сотрудников ресторана быстрого питания, где отравились трое... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:35
2020-06-16T16:36
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
нью-йорк (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_0:235:3072:1963_1400x0_80_0_0_b45101264325bba9fbbb8f2e76d1cb10.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572614048.html
https://ria.ru/20200531/1572227058.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_0:235:3072:1963_1400x0_80_0_0_b45101264325bba9fbbb8f2e76d1cb10.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_211:143:2751:2048_1400x0_80_0_0_c5070d69ce37dd833b97f4d9bb7a920a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_397:0:2445:2048_1400x0_80_0_0_082daba51e0bd71bfd5896b29ccdffa7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, нью-йорк (город), в мире
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Следователи Департамента полиции Нью-Йорка
не обнаружили криминальной составляющей в действиях сотрудников ресторана быстрого питания, где отравились трое полицейских, которые, предположительно, могли выпить коктейли с отбеливателем, сообщил глава детективного отдела нью-йоркской полиции.
Ранее профсоюз полицейских Police Benevolent Association сообщил, что трое полицейских в Нью-Йорке были госпитализированы, после того как выпили молочные коктейли, в которых, предположительно, содержался отбеливатель. В профсоюзе Detectives' Endowment Association, представляющем нью-йоркских следователей, в этой связи заявили, что полицейских намеренно отравили сотрудники ресторана быстрого питания Shake Shack. Представители сети ресторанов, в свою очередь, заявили, что обеспокоены случившимся и сотрудничают с полицией.
"После того, как следователи Департамента полиции Нью-Йорка по Южному Манхэттену провели тщательное расследование, было установлено, что ничего криминального работники Shake Shack не совершали", - говорится в сообщении в Twitter главы детективного отдела полиции Нью-Йорка Родни Харрисона.
Телеканал NBC New York указал, что троим полицейским была оказана помощь в больнице, и через некоторое время их отпустили домой. При этом, отмечает канал, неизвестно, как в точности полицейские смогли отравиться, но инцидент, по всей видимости, произошел случайно.
Ранее по городам США
прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.