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Украина потребовала от испанской телекомпании исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Мадриде обратилось в испанский МИД и к местной телерадиокомпании RTVE с требованием исправить карту, на которой Крым обозначили как... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:07
мид украины
мид испании‎
республика крым
испания
украина
в мире
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https://ria.ru/20200610/1572760415.html
Молодцы испанцы. Нарисовали настоящюю карту, а не воображаемую Украиной.
90
Ну исправят,и что? Не государство,а квартал-95.
60
10
республика крым
испания
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/147953/28/1479532889_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_4d88b34b6e39b4651f661d95a32ac1b3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид украины, мид испании‎, республика крым, испания, украина, в мире

Украина потребовала от испанской телекомпании исправить карту с Крымом

16:29 16.06.2020 (обновлено: 17:07 16.06.2020)
3274
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПатриотические граффити на Таганской площади с надписью "Россия и Крым – вместе навсегда"
Патриотические граффити на Таганской площади с надписью Россия и Крым – вместе навсегда
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Посольство Украины в Мадриде обратилось в испанский МИД и к местной телерадиокомпании RTVE с требованием исправить карту, на которой Крым обозначили как территорию России. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.
"МИД Украины продолжает "преподавать" географию зарубежным СМИ. На этот раз испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID-19 <…> Такие явления недопустимы", — написала Джеппар.
Наталья Поклонская
10 июня, 16:32
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Украинские дипмиссии в разных странах не раз выражали возмущение тем, что на самых разных картах Крым указан как российская территория. Как отмечал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, появление на картах во многих странах мира Украины без Крыма говорит о том, что процесс признания полуострова как неотъемлемой части России остановить невозможно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
1729420516
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МИД УкраиныМИД Испании‎Республика КрымИспанияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Молодцы испанцы. Нарисовали настоящюю карту, а не воображаемую Украиной.
16 июня, 16:34
А Андрей Мартынов
8810001
Ну исправят,и что? Не государство,а квартал-95.
16 июня, 16:35
АААлекс. А.
43160001
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