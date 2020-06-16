Украина потребовала от испанской телекомпании исправить карту с Крымом

"МИД Украины продолжает "преподавать" географию зарубежным СМИ. На этот раз испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID-19 <…> Такие явления недопустимы", — написала Джеппар.
Украинские дипмиссии в разных странах не раз выражали возмущение тем, что на самых разных картах Крым указан как российская территория. Как отмечал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, появление на картах во многих странах мира Украины без Крыма говорит о том, что процесс признания полуострова как неотъемлемой части России остановить невозможно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.