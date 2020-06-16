Украина потребовала от испанской телекомпании исправить карту с Крымом

Украинские дипмиссии в разных странах не раз выражали возмущение тем, что на самых разных картах Крым указан как российская территория. Как отмечал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, появление на картах во многих странах мира Украины без Крыма говорит о том, что процесс признания полуострова как неотъемлемой части России остановить невозможно.