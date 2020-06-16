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Турчак рассказал, кого ЕР поддержит на губернаторских выборах
"Единая Россия" на губернаторских выборах 2020 года поддержит кандидатуры самовыдвиженцев Игоря Кобзева (Иркутская область), Олега Николаева (Чувашия),... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:20
россия
единая россия
андрей турчак
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, единая россия, андрей турчак, политика

Турчак рассказал, кого ЕР поддержит на губернаторских выборах

16:27 16.06.2020 (обновлено: 17:20 16.06.2020)
136
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Единая Россия" на губернаторских выборах 2020 года поддержит кандидатуры самовыдвиженцев Игоря Кобзева (Иркутская область), Олега Николаева (Чувашия), Владимира Солодова (Камчатский край), Владимира Уйбы (Республика Коми) и Дмитрия Махонина (Пермский край), сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября.
"Жители в этих регионах поддержали программы и планы "Единой России" во время выборов депутатов различного уровня — от местного до федерального. Поддерживая кандидатов в губернаторы в перечисленных субъектах, мы рассчитываем на их активное участие и взаимодействие с региональными отделениями "Единой России" в вопросах развития территорий", — заявил Турчак на заседании президиума генсовета партии.
Он уточнил, что партия поддержит на губернаторских выборах в сентябре Игоря Кобзева, Олега Николаева, Владимира Солодова, Владимира Уйбу и Дмитрия Махонина.
Участники съезда партии Единая Россия
17:18
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
На прошлой неделе ЕР уже приняла решение о поддержке девяти кандидатов в губернаторы на выборах этого года. В частности, партия уже поддержала двух беспартийных кандидатов - губернатора Костромской области Сергея Ситникова и главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Среди кандидатур, также поддержанных партией, - врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Брянской области Владимир Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, глава Тамбовской области Александр Никитин, президент Татарстана Рустам Минниханов. Все они являются членами ЕР.
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РоссияЕдиная РоссияАндрей ТурчакПолитика
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