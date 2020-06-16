Турчак рассказал, кого ЕР поддержит на губернаторских выборах

"Жители в этих регионах поддержали программы и планы "Единой России" во время выборов депутатов различного уровня — от местного до федерального. Поддерживая кандидатов в губернаторы в перечисленных субъектах, мы рассчитываем на их активное участие и взаимодействие с региональными отделениями "Единой России" в вопросах развития территорий", — заявил Турчак на заседании президиума генсовета партии.