Из Дагестана выехали на родину 150 граждан Азербайджана, жившие в лагере

МАХАЧКАЛА, 16 июн - РИА Новости. Более 150 граждан Азербайджана, которые ожидали открытия границы в Дагестане, выехали на родину на автобусах, сообщает пресс-служба Дербентского района республики в Более 150 граждан Азербайджана, которые ожидали открытия границы в Дагестане, выехали на родину на автобусах, сообщает пресс-служба Дербентского района республики в Instagram

Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказал РИА Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции, проводится служебная проверка.

"Сегодня, 16 июня, 155 граждан Азербайджанской Республики отправились на родину. Жители соседнего государства, проживающие в гостиницах на территории города и Дербентского района, в пункте временного размещения на границах Дербентского и Магарамкенсткого районов, выехали домой на автобусах", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что очередная отправка граждан Азербайджана из Дагестана запланирована на следующей неделе.