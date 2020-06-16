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Из Дагестана выехали на родину 150 граждан Азербайджана, жившие в лагере
Более 150 граждан Азербайджана, которые ожидали открытия границы в Дагестане, выехали на родину на автобусах, сообщает пресс-служба Дербентского района... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:44
беспорядки во временном лагере в дагестане
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
азербайджан
общество
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353
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беспорядки во временном лагере в дагестане, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, азербайджан, общество

Из Дагестана выехали на родину 150 граждан Азербайджана, жившие в лагере

16:26 16.06.2020 (обновлено: 16:44 16.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
© РИА Новости
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Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 16 июн - РИА Новости. Более 150 граждан Азербайджана, которые ожидали открытия границы в Дагестане, выехали на родину на автобусах, сообщает пресс-служба Дербентского района республики в Instagram.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказал РИА Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции, проводится служебная проверка.
"Сегодня, 16 июня, 155 граждан Азербайджанской Республики отправились на родину. Жители соседнего государства, проживающие в гостиницах на территории города и Дербентского района, в пункте временного размещения на границах Дербентского и Магарамкенсткого районов, выехали домой на автобусах", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что очередная отправка граждан Азербайджана из Дагестана запланирована на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что 14 мая на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания общей вместимостью 210 человек для граждан Азербайджана, которые не могут попасть домой после временного закрытия государственной границы из-за коронавируса. В лагере развернуты 15 палаток, а также палатки-столовые. Пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, в лагере действуют пожарный пост и пункт медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района. В конце мая в полевом лагере дополнительно развернули еще 150 мест для размещения граждан Азербайджана.
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Беспорядки во временном лагере в ДагестанеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанАзербайджанОбщество
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