В ООН отметили рост числа нуждающихся в гуманитарной помощи сирийцев

В УВКБ также обеспокоены гуманитарной ситуацией возвращающихся лиц. Речь идет о более 6 миллионов внутренне перемещенных сирийцев, а также других уязвимых групп населения на территории Сирии. По оценкам ООН, более 80% сирийцев еще до пандемии жили за чертой бедности. А спустя 9 лет конфликта в стране 11 миллионов человек теперь нуждаются в гуманитарной помощи.