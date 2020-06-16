В ООН отметили рост числа нуждающихся в гуманитарной помощи сирийцев

ЖЕНЕВА, 16 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество нуждающихся в гуманитарной помощи сирийцев резко возросло из-за пандемии COVID-19 на Ближнем Востоке, заявил во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Андрей Махечич.
"Число уязвимых беженцев, у которых нет основных ресурсов для выживания в изгнании, резко возросло в результате чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, вызванной COVID-19. Общины, принимающие беженцев в странах, расположенных по соседству с Сирией, испытывают аналогичные трудности. Многие беженцы потеряли то, что и без того было скудным доходом, что вынудило их сократить траты на самые насущные потребности, включая продовольствие и медикаменты", - сказал он.
В УВКБ также обеспокоены гуманитарной ситуацией возвращающихся лиц. Речь идет о более 6 миллионов внутренне перемещенных сирийцев, а также других уязвимых групп населения на территории Сирии. По оценкам ООН, более 80% сирийцев еще до пандемии жили за чертой бедности. А спустя 9 лет конфликта в стране 11 миллионов человек теперь нуждаются в гуманитарной помощи.
По словам Махечича, экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, привел к тому, что в отчаянной ситуации оказались еще сотни тысяч сирийских беженцев на Ближнем Востоке. Многие больше не в состоянии выплачивать арендную плату за жилье, растет риск появления ранних браков, использование детей в качестве рабочей силы, гендерного насилия и других форм эксплуатации.
В настоящее время, по данным УВКБ в Египте, Иордании, Ираке, Ливане и Турции находится свыше 5,5 миллионов сирийских беженцев. Еще до начала пандемии большинство сирийских беженцев в регионе жили за чертой бедности. Те, кто больше всего нуждались, получали денежные средства или другие виды поддержки. Недавнее исследование, проведенное в Иордании, показало, что только 35% беженцев заявили, что у них есть надежная работа, куда они могли бы вернуться после отмены ограничений в связи с COVID-19.
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