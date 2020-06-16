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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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Самолет китайских ВВС примет участие в параде Победы в Москве
Китайские военные приехали в Москву, для участия в параде Победы. В Россию впервые прилетел военно-транспортный самолет Y-20 китайских ВВС. Этот самолет примет... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:24
россия-китай: главное
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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минобороны кнр, народно-освободительная армия китая, китай, в мире

Самолет китайских ВВС примет участие в параде Победы в Москве

16:24 16.06.2020
687
© AP Photo / Kin CheungСамолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае
Самолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае
© AP Photo / Kin Cheung
МОСКВА, 16 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские военные приехали в Москву, для участия в параде Победы. В Россию впервые прилетел военно-транспортный самолет Y-20 китайских ВВС. Этот самолет примет участие в воздушной части парада Победы.
Борт совершил посадку в аэропорту Шереметьево 13 июня, он доставил в РФ роту почётного караула в количестве 105 человек. В Министерстве обороны КНР заявили, что воздушное судно данной модели впервые совершило полет из Китая в Москву. По сообщению пресс-службы командования НОАК, это доказало, что самолёт способен совершать длительные воздушные перелеты.
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Россия-Китай: ГлавноеМинобороны КНРНародно-освободительная армия КитаяКитайВ мире
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