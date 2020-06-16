https://ria.ru/20200616/1573013057.html
Самолет китайских ВВС примет участие в параде Победы в Москве
Китайские военные приехали в Москву, для участия в параде Победы. В Россию впервые прилетел военно-транспортный самолет Y-20 китайских ВВС. Этот самолет примет... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:24
2020-06-16T16:24
россия-китай: главное
минобороны кнр
народно-освободительная армия китая
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573012693_0:141:3072:1869_1400x0_80_0_0_68399821f8d4c875beabcd020a9f8eab.jpg
1
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573012693_0:141:3072:1869_1400x0_80_0_0_68399821f8d4c875beabcd020a9f8eab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573012693_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_d1da20b70dda809aa2a4958fd16799af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573012693_694:0:2742:2048_1400x0_80_0_0_cbad242a0e7c09e8ea93d07f551f0924.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны кнр, народно-освободительная армия китая, китай, в мире