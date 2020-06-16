https://ria.ru/20200616/1573012656.html
Китай выпустит гособлигации на 100 млрд юаней для борьбы с COVID-19
Китай выпустит специальные государственные облигации на 100 миллиардов юаней на цели борьбы с COVID-19. Так хотят сбалансировать эпидемиологический контроль с... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:21
2020-06-16T16:21
россия-китай: главное
китай
экономика
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https://ria.ru/20200616/1572979676.html
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151083/55/1510835578_0:126:3195:1923_1400x0_80_0_0_1b82cc8d677e3b286457e6711a9dc2af.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика