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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200616/1573012656.html
Китай выпустит гособлигации на 100 млрд юаней для борьбы с COVID-19
Китай выпустит специальные государственные облигации на 100 миллиардов юаней на цели борьбы с COVID-19. Так хотят сбалансировать эпидемиологический контроль с... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:21
россия-китай: главное
китай
экономика
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РИА Новости
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353
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китай, экономика

Китай выпустит гособлигации на 100 млрд юаней для борьбы с COVID-19

16:21 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 16 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай выпустит специальные государственные облигации на 100 миллиардов юаней на цели борьбы с COVID-19. Так хотят сбалансировать эпидемиологический контроль с социально-экономическим развитием.
Министерство финансов выпустит два тиража спецоблигаций с фиксированной процентной ставкой - на сумму 50 миллиардов юаней со сроком 5 лет и на столько же на 7 лет.
Облигации поступят в продажу 23 июня.
Китай намерен проводить более активную и эффективную фискальную политику, пояснили в ведомстве. С этой целью в этом году бюджетный дефицит установили на уровне более 3,6% ВВП и решили выпустить государственные облигации на общую сумму 1 трлн юаней в рамках борьбы с COVID-19.
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