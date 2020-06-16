Китай выпустит гособлигации на 100 млрд юаней для борьбы с COVID-19

Министерство финансов выпустит два тиража спецоблигаций с фиксированной процентной ставкой - на сумму 50 миллиардов юаней со сроком 5 лет и на столько же на 7 лет.

Китай намерен проводить более активную и эффективную фискальную политику, пояснили в ведомстве. С этой целью в этом году бюджетный дефицит установили на уровне более 3,6% ВВП и решили выпустить государственные облигации на общую сумму 1 трлн юаней в рамках борьбы с COVID-19.