Россияне смогут проголосовать по поправкам в четырех городах Казахстана

Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости. Находящиеся в Находящиеся в Казахстане граждане России смогут 1 июля проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Нур-Султане Алма-Ате , Уральске и Усть-Каменогорске, сообщило посольство РФ в республике.

"В посольстве России в Казахстане, а также в генеральных консульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске созданы участковые избирательные комиссии, задачей которых является организация голосования для российских граждан, постоянно проживающих за пределами России, находящихся в Казахстане в длительной загранкомандировке или по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посольство пригласило всех граждан России, находящихся в Нур-Султане, поучаствовать в голосовании, которое состоится 1 июля с 8.00 до 20.00 (05.00 - 17.00 мск). Информацию о работе избирательных комиссий в генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске рекомендовано уточнять на сайтах и по контактным телефонам генконсульств.

"Российские загранучреждения примут меры по профилактике эпидемиологических рисков и обеспечению безопасного участия граждан в голосовании в условиях коронавирусной пандемии. В частности, на участке будет организована бесконтактная термометрия", - подчеркивается в сообщении.