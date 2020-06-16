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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1573012396.html
Россияне смогут проголосовать по поправкам в четырех городах Казахстана
Находящиеся в Казахстане граждане России смогут 1 июля проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Нур-Султане, Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:19
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, конституция рф, казахстан, в мире

Россияне смогут проголосовать по поправкам в четырех городах Казахстана

16:19 16.06.2020
159
© РИА Новости / Алексей МайшевНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости. Находящиеся в Казахстане граждане России смогут 1 июля проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Нур-Султане, Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске, сообщило посольство РФ в республике.
"В посольстве России в Казахстане, а также в генеральных консульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске созданы участковые избирательные комиссии, задачей которых является организация голосования для российских граждан, постоянно проживающих за пределами России, находящихся в Казахстане в длительной загранкомандировке или по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
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Посольство пригласило всех граждан России, находящихся в Нур-Султане, поучаствовать в голосовании, которое состоится 1 июля с 8.00 до 20.00 (05.00 - 17.00 мск). Информацию о работе избирательных комиссий в генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске рекомендовано уточнять на сайтах и по контактным телефонам генконсульств.
"Российские загранучреждения примут меры по профилактике эпидемиологических рисков и обеспечению безопасного участия граждан в голосовании в условиях коронавирусной пандемии. В частности, на участке будет организована бесконтактная термометрия", - подчеркивается в сообщении.
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Посольство также напомнило о необходимости следовать предписаниям по предотвращению распространения инфекции: о соблюдении социального дистанцирования, обязательном ношении масок и перчаток.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФКазахстанВ мире
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