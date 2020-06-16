https://ria.ru/20200616/1573012396.html
Россияне смогут проголосовать по поправкам в четырех городах Казахстана
Находящиеся в Казахстане граждане России смогут 1 июля проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Нур-Султане, Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:19
2020-06-16T16:19
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
казахстан
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572994841_0:97:1500:941_1400x0_80_0_0_6f53fd0a2565f0ff10ddee5f8ef1a2d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости.
Находящиеся в Казахстане
граждане России смогут 1 июля проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Нур-Султане
, Алма-Ате
, Уральске и Усть-Каменогорске, сообщило посольство РФ в республике.
"В посольстве России в Казахстане, а также в генеральных консульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске созданы участковые избирательные комиссии, задачей которых является организация голосования для российских граждан, постоянно проживающих за пределами России, находящихся в Казахстане в длительной загранкомандировке или по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Посольство пригласило всех граждан России, находящихся в Нур-Султане, поучаствовать в голосовании, которое состоится 1 июля с 8.00 до 20.00 (05.00 - 17.00 мск). Информацию о работе избирательных комиссий в генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске рекомендовано уточнять на сайтах и по контактным телефонам генконсульств.
"Российские загранучреждения примут меры по профилактике эпидемиологических рисков и обеспечению безопасного участия граждан в голосовании в условиях коронавирусной пандемии. В частности, на участке будет организована бесконтактная термометрия", - подчеркивается в сообщении.
Посольство также напомнило о необходимости следовать предписаниям по предотвращению распространения инфекции: о соблюдении социального дистанцирования, обязательном ношении масок и перчаток.