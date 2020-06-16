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В Алма-Ате загорелся крупный ТРЦ
Возгорание возникло в торгово-развлекательном центре ADK в казахстанской Алма-Ате, проводится эвакуация посетителей, сообщила во вторник пресс-служба городского РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:33
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алма-ата, казахстан, в мире

В Алма-Ате загорелся крупный ТРЦ

16:17 16.06.2020 (обновлено: 16:33 16.06.2020)
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© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники МЧС Казахстана
Сотрудники МЧС Казахстана
© Sputnik / Тимур Батыршин
Сотрудники МЧС Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости. Возгорание возникло в торгово-развлекательном центре ADK в казахстанской Алма-Ате, проводится эвакуация посетителей, сообщила во вторник пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
"Пожарные расчеты ДЧС работают по повышенному (рангу пожара - ред.) по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева, 90 - предварительно густой черный дым с кровли здания (ТРЦ - ред.) ADK, открытого горения нет, проводят эвакуацию людей", - говорится в сообщении ДЧС.
Пожарные на крыше бизнес-центре Парус в Тюмени, где произошло возгорание
29 мая, 14:58
В Тюмени около 200 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ
Площадь горения уточняется. "На месте работают 54 человека личного состава и 17 единиц техники", - отметили в департаменте.
Проведение работ осложняют частные машины, для организации проезда техники задействованы эвакуаторы службы спасения.
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