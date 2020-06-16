В Алма-Ате загорелся крупный ТРЦ

"Пожарные расчеты ДЧС работают по повышенному (рангу пожара - ред.) по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева, 90 - предварительно густой черный дым с кровли здания (ТРЦ - ред.) ADK, открытого горения нет, проводят эвакуацию людей", - говорится в сообщении ДЧС.