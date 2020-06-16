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Эксперт рассказал, кого из работников можно оставить на удаленной работе
Работа без обязательного присутствия в офисе может стать постоянной для части управленческого и административного персонала, а также отделов рекламы, маркетинга РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, совет федерации рф, госдума рф, общество

Эксперт рассказал, кого из работников можно оставить на удаленной работе

16:16 16.06.2020
3022
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Работа без обязательного присутствия в офисе может стать постоянной для части управленческого и административного персонала, а также отделов рекламы, маркетинга и PR, финансистов и бухгалтерии, заявил РИА Новости партнер консалтинговой компании Zoom Executive Search & Leadership Consulting Дмитрий Мамаев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли ранее во вторник в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Пустой офис
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"Опыт пандемии показал, что при правильно выстроенных процессах производительность труда сотрудников при работе из дома не снижается, и теперь целые отделы могут без потерь для компании быть переведены на удаленную работу. На работу без обязательного присутствия в офисе может быть переведено до половины управленческого и административного персонала, отделы рекламы, маркетинга и PR, финансы и бухгалтерский учет", - считает Мамаев.
По его мнению, это позволит компаниям в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, сократить расходы на офис и корпоративный транспорт: например, для встреч между сотрудниками могут арендоваться рабочие места в коворкингах или организовываться пространство без закрепленных рабочих мест. "Подобные сценарии уже рассматриваются целым рядом компаний", - заметил Мамаев.
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Он также напомнил, что многие крупные организации с филиалами в разных регионах и странах еще до пандемии внедрили процессы с элементами удаленной работы, а в сфере информационных и цифровых технологий - задолго до пандемии перевели часть своих команд на удаленный формат. Эти меры серьезно расширили географию набора специалистов, позволив также привлекать более квалифицированных за меньшие деньги, а косвенным эффектом стало и развитие региональных рынков труда, считает собеседник агентства.
Между тем, продолжил он, одним из ключевых аспектов при решении о переходе на удаленную работу будет играть специфика производственных процессов и корпоративной культуры. "Для ряда сфер отказ от присутствия на рабочих местах попросту невозможен - например, в оборонной промышленности есть целый ряд требований к передаче информации и доступу к ней", - отметил Мамаев.
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РоссияСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
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