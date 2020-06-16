Эксперт рассказал, кого из работников можно оставить на удаленной работе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Работа без обязательного присутствия в офисе может стать постоянной для части управленческого и административного персонала, а также отделов рекламы, маркетинга и PR, финансистов и бухгалтерии, заявил РИА Новости партнер консалтинговой компании Zoom Executive Search & Leadership Consulting Дмитрий Мамаев.

"Опыт пандемии показал, что при правильно выстроенных процессах производительность труда сотрудников при работе из дома не снижается, и теперь целые отделы могут без потерь для компании быть переведены на удаленную работу. На работу без обязательного присутствия в офисе может быть переведено до половины управленческого и административного персонала, отделы рекламы, маркетинга и PR, финансы и бухгалтерский учет", - считает Мамаев.

По его мнению, это позволит компаниям в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, сократить расходы на офис и корпоративный транспорт: например, для встреч между сотрудниками могут арендоваться рабочие места в коворкингах или организовываться пространство без закрепленных рабочих мест. "Подобные сценарии уже рассматриваются целым рядом компаний", - заметил Мамаев.

Он также напомнил, что многие крупные организации с филиалами в разных регионах и странах еще до пандемии внедрили процессы с элементами удаленной работы, а в сфере информационных и цифровых технологий - задолго до пандемии перевели часть своих команд на удаленный формат. Эти меры серьезно расширили географию набора специалистов, позволив также привлекать более квалифицированных за меньшие деньги, а косвенным эффектом стало и развитие региональных рынков труда, считает собеседник агентства.