https://ria.ru/20200616/1573012021.html
В ГП надеются, что нарушений на голосовании по поправкам не будет
Серьезных нарушений на голосовании по поправкам в конституцию 1 июля, скорее всего, не будет, заявил во вторник на заседании комитета Совета Федерации первый... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:15
2020-06-16T16:15
голосование по поправкам в конституцию
совет федерации рф
александр буксман
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/69/1563746953_0:78:2500:1484_1400x0_80_0_0_9c032ffb2d6926db66646f9b5812552d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, александр буксман, владимир путин, политика