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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1573012021.html
В ГП надеются, что нарушений на голосовании по поправкам не будет
Серьезных нарушений на голосовании по поправкам в конституцию 1 июля, скорее всего, не будет, заявил во вторник на заседании комитета Совета Федерации первый... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:15
голосование по поправкам в конституцию
совет федерации рф
александр буксман
владимир путин
политика
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353
60
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совет федерации рф, александр буксман, владимир путин, политика

В ГП надеются, что нарушений на голосовании по поправкам не будет

16:15 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоАлександр Буксман
Александр Буксман
© РИА Новости / Алексей Куденко
Александр Буксман. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Серьезных нарушений на голосовании по поправкам в конституцию 1 июля, скорее всего, не будет, заявил во вторник на заседании комитета Совета Федерации первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.
"Применительно к данному голосованию, 1 июля... Я думаю, что, как всегда, серьезных нарушений, надеюсь, не будет. Во всяком случае, все нарушения будут иметь прокурорское внимание и разрешение", - сказал Буксман.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюСовет Федерации РФАлександр БуксманВладимир ПутинПолитика
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