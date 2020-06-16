"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину

По его словам, транзит скоро исчезнет как источник дохода для украинского бюджета.

"Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем", — сказал Макогон.

При этом он подчеркнул, что Киев не отказывается от транзита, а к его прекращению стремится российская компания. В случае прекращения поставок через территорию Украины, добавил Макогон, оператору ГТС придется сократиться и работать на внутренний рынок.

Транзитный контракт

В конце прошлого года Россия и Украина согласовали пакет соглашений по транзиту. Пятилетний контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в оставшиеся четыре года.

Помимо этого, стороны договорились об урегулировании юридических разногласий и подписали соглашение об отказе от исков, по которым суд еще не принял окончательного решения. "Газпром" также выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, как того требовал вердикт Стокгольмского арбитража. В свою очередь, украинская компания отказалась от претензий к российскому концерну на 7,4 миллиарда долларов.