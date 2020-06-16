https://ria.ru/20200616/1573011795.html
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:13
2020-06-16T19:39
сергей макогон
ситуация на украине
северный поток — 2
газпром
украина
экономика
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https://ria.ru/20200616/1572995832.html
https://ria.ru/20200601/1572269170.html
https://ria.ru/20200429/1570737508.html
Юрий .
Пора прекратить кормить вражеское государство за счет транзита
1044
skalin26
ВСё правильно газпром убирает те трубы которые уже исчерпали лимит а щёневмёрлики уже воют..😂😉
601
158
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей макогон, ситуация на украине, северный поток — 2, газпром, украина, экономика
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
"Газпром
" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину
, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон
в интервью изданию OilPoint.
По его словам, транзит скоро исчезнет как источник дохода для украинского бюджета.
"Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем", — сказал Макогон.
При этом он подчеркнул, что Киев не отказывается от транзита, а к его прекращению стремится российская компания. В случае прекращения поставок через территорию Украины, добавил Макогон, оператору ГТС придется сократиться и работать на внутренний рынок.
Транзитный контракт
В конце прошлого года Россия и Украина согласовали пакет соглашений по транзиту. Пятилетний контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в оставшиеся четыре года.
Помимо этого, стороны договорились об урегулировании юридических разногласий и подписали соглашение об отказе от исков, по которым суд еще не принял окончательного решения. "Газпром" также выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, как того требовал вердикт Стокгольмского арбитража. В свою очередь, украинская компания отказалась от претензий к российскому концерну на 7,4 миллиарда долларов.
В Киеве неоднократно подчеркивали, что реализация проекта "Северный поток — 2"
поставит крест на транзите российского газа через Украину. В апреле Макогон заявлял, что украинская сторона приложит максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.