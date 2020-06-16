Берлин планирует принять 300 беженцев из греческих лагерей

"Лагерь Мория был построен с расчетом на 3 тысячи человек, но уже несколько месяцев там находятся больше 20 тысяч человек, ситуация со снабжением водой, предоставлением медицинской помощи там недостаточны. Мы оказались в ситуации, что эта гуманитарная катастрофа может стать катастрофой здравоохранения", - заявил Гайзель на пресс-конференции после заседания сената.

По его словам, распоряжение о принятии беженцев направлено на 300 человек, в первую очередь, это дети без сопровождающих лиц, беременные, люди с несовершеннолетними детьми, люди, относящиеся к группе риска по COVID-19, главным образом, те, кто старше 60 лет, а также представители различных меньшинств. "Мы должны не только декларировать европейские ценности, но и претворять их в жизнь. И вопреки сложной ситуации, в которой также мы сами находится, мы в состоянии оказать помощь. Мощности здравоохранения позволяют нам без труда сделать это", - добавил он.