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Берлин планирует принять 300 беженцев из греческих лагерей
Власти Берлина планируют принять 300 беженцев из греческих лагерей, заявил сенатор столицы ФРГ по внутренним делам Андреас Гайзель. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:04
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хорст зеехофер, германия, греция, берлин (город), в мире

Берлин планирует принять 300 беженцев из греческих лагерей

16:04 16.06.2020
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© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в фотобанк
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Власти Берлина планируют принять 300 беженцев из греческих лагерей, заявил сенатор столицы ФРГ по внутренним делам Андреас Гайзель.
Сенат Берлина во вторник принял соответствующий проект распоряжения Гайзеля.
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"Лагерь Мория был построен с расчетом на 3 тысячи человек, но уже несколько месяцев там находятся больше 20 тысяч человек, ситуация со снабжением водой, предоставлением медицинской помощи там недостаточны. Мы оказались в ситуации, что эта гуманитарная катастрофа может стать катастрофой здравоохранения", - заявил Гайзель на пресс-конференции после заседания сената.
По его словам, распоряжение о принятии беженцев направлено на 300 человек, в первую очередь, это дети без сопровождающих лиц, беременные, люди с несовершеннолетними детьми, люди, относящиеся к группе риска по COVID-19, главным образом, те, кто старше 60 лет, а также представители различных меньшинств. "Мы должны не только декларировать европейские ценности, но и претворять их в жизнь. И вопреки сложной ситуации, в которой также мы сами находится, мы в состоянии оказать помощь. Мощности здравоохранения позволяют нам без труда сделать это", - добавил он.
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Гайзель отметил, что в курсе критики такого подхода "из правого (политического) лагеря", подчеркнув, что "людям, которым мы можем помочь, мы должны помогать".
Он напомнил, что в рамках федеральной программы по помощи беженцам в Греции Германия уже приняла в апреле 47 человек, восемь из них теперь живут в Берлине. "Но сорока семи не достаточно. Я неоднократно говорил, что Германия может сделать больше", - заявил он, добавив, что работа по приему беженцев будет продолжаться весь год.
Решение сената Берлина теперь должен согласовать министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.
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