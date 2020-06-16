Берлин планирует принять 300 беженцев из греческих лагерей

БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Власти Берлина планируют принять 300 беженцев из греческих лагерей, заявил сенатор столицы ФРГ по внутренним делам Андреас Гайзель.
Сенат Берлина во вторник принял соответствующий проект распоряжения Гайзеля.
"Лагерь Мория был построен с расчетом на 3 тысячи человек, но уже несколько месяцев там находятся больше 20 тысяч человек, ситуация со снабжением водой, предоставлением медицинской помощи там недостаточны. Мы оказались в ситуации, что эта гуманитарная катастрофа может стать катастрофой здравоохранения", - заявил Гайзель на пресс-конференции после заседания сената.
По его словам, распоряжение о принятии беженцев направлено на 300 человек, в первую очередь, это дети без сопровождающих лиц, беременные, люди с несовершеннолетними детьми, люди, относящиеся к группе риска по COVID-19, главным образом, те, кто старше 60 лет, а также представители различных меньшинств. "Мы должны не только декларировать европейские ценности, но и претворять их в жизнь. И вопреки сложной ситуации, в которой также мы сами находится, мы в состоянии оказать помощь. Мощности здравоохранения позволяют нам без труда сделать это", - добавил он.
Гайзель отметил, что в курсе критики такого подхода "из правого (политического) лагеря", подчеркнув, что "людям, которым мы можем помочь, мы должны помогать".
Он напомнил, что в рамках федеральной программы по помощи беженцам в Греции Германия уже приняла в апреле 47 человек, восемь из них теперь живут в Берлине. "Но сорока семи не достаточно. Я неоднократно говорил, что Германия может сделать больше", - заявил он, добавив, что работа по приему беженцев будет продолжаться весь год.
Решение сената Берлина теперь должен согласовать министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.