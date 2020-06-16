Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200616/1573010846.html
В Москве ограничат движение из-за подготовки и проведения парада Победы
Движение ограничат в Москве 17, 18, 20 и 24 июня из-за подготовки и проведения Парада Победы. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:34
75 лет великой победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
https://ria.ru/20200616/1573000032.html
https://ria.ru/20200613/1572886383.html
https://ria.ru/20200615/1572964446.html
https://ria.ru/20200615/1572941485.html
https://ria.ru/20200614/1572903167.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_d76c3800d84cb64efffe20e147eb1f89.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_642dc178db062be7d84b141c31cbdab7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество

В Москве ограничат движение из-за подготовки и проведения парада Победы

16:01 16.06.2020 (обновлено: 16:34 16.06.2020)
518
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение ограничат в Москве 17, 18, 20 и 24 июня из-за подготовки и проведения Парада Победы.
"Для подготовки к репетициям и проведению Парада Победы на Красной площади движение автомобилей в городе будет ограничено: 17, 18, 20 и 24 июня военную технику будут перемещать на Тверскую улицу. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мнёвники 17 и 18 июня с 17.30 до 20.00, и 20 и 24 июня с 5.30 до 8.00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники", - говорится в сообщении пресс-службы столичного центра организации дорожного движения.
В это же время движение ограничат по следующим адресам: проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; улица Мнёвники; Звенигородское шоссе; улица Красная Пресня; улица Баррикадная; Новинский бульвар; улица Садовая – Кудринская; улица Большая Садовая; улица Садовая-Триумфальная; улица Садовая-Каретная; улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.
Отмечается, что ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
13:4775 лет Великой Победы
В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве
Кроме того, сообщается, что в период с 00.01 17 июня до 13.00 20 июня и в период с 00.01 23 июня до 13.00 24 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и улице Большая Садовая будет запрещена парковка.
Помимо этого, 17, 18 июня с 17.30 до окончания мероприятия и 20 июня с 5.30 до окончания мероприятия в связи с проведением репетиций Парада Победы перекроют участки улиц: Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая; 1-я Тверская-Ямская от улицы Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская; Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; Охотный ряд; Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новая площадь; Старая площадь; Китайгородский проезд; Москворецкая набережная; Кремлевская набережная; Гончарная набережная от Гончарного проезда; Котельническая набережная; Устьинская набережная; Подгорская набережная; Большой Москворецкий мост.
Также в это время движение ограничат на следующих участках: Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; Болотная улица; Болотная площадь; Софийская набережная; Раушская набережная; Болотная набережная; Фалеевский переулок; Балчуг; Лубочный переулок; Садовническая набережная от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Садовническая улица от улица Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улица Солянка; Кадашевская набережная.
Красная площадь в Москве
13 июня, 15:0375 лет Великой Победы
В Москву прибыли казахстанские десантники для участия в параде Победы
Кроме того, 17 и 18 июня с 22.00 до окончания мероприятия и 20 июня с 10.00 до окончания мероприятия закроют для проезда: Тверской бульвар от улицы Большая Никитская до улицы Тверская; Страстной бульвар от улицы Тверская до Нарышкинского проезда, Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская.
Помимо этого 17 и 18 июня с 22.30 для проезда военной техники на улицу Тверская ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинский бульвар; улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, улице Садовая-Триумфальная, улице Садовая-Каретная, улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.
Также с 00.01 17 июня до 13.00 20 июня будут ликвидированы парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной.
Военнослужащий на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня
Вчера, 18:1775 лет Великой Победы
Трансляция парада Победы на Красной площади начнется в 10:00
"17 и 18 июня с 22.30 и 20 июня с 10.00 для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мнёвники, ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мнёвники; проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улица Народного Ополчения; улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники", - говорится в сообщении.
Помимо этого отмечается, что в это же время движение ограничат на следующих улицах: улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.
"24 июня состоится торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим с 5.30 до окончания мероприятия закроют для проезда: улицу Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большая Садовая; улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская; улицу Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская; улицу Охотный ряд; улицу Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новую площадь", - говорится в сообщении.
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Вчера, 12:4675 лет Великой Победы
Министр обороны Белоруссии намерен участвовать в параде Победы в Москве
Кроме того ограничат по движению: Старую площадь; Китайгородский проезд; Москворецкую набережную; Кремлевскую набережную; Гончарную набережную от Гончарного проезда; Котельническую набережную; Устьинскую набережную; Подгорскую набережную; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; улицу Болотная; Болотную площадь; Софийскую набережную; Раушскаую набережную; Болотную набережную; Фалеевский переулок; улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; улицу Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улицу Солянка; Кадашевскую набережную.
Отмечается, что по завершению парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мнёвники. Для этого с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; Страстному бульвару; Тверскому бульвару; улице Петровка; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мнёвники; проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; улице Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Перекрытия будут сняты по мере прохождения техники.
Молдавские военные
14 июня, 10:2575 лет Великой Победы
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы
Также отмечается, что парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной будут недоступны с 00.01 23 июня до 13.00 24 июня.
"Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
"Тигр", "Панцирь", "Армата": техника парада Победы
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
1 из 18

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

Военнослужащий на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня
2 из 18

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
3 из 18

Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
4 из 18

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

Эшелон с военной техникой, прибывшей в Москву для участия в параде Победы на Красной площади 24 июня
5 из 18

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.

Бронеавтомобиль Тигр во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы, где размещена военная техника, прибывшая из подмосковного Алабино в Москву
6 из 18

Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
7 из 18

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
8 из 18

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
9 из 18

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на базе вездехода ДТ-30 во время въезда на платформе тягача на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
10 из 18

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
11 из 18

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.

Танк Т-14 Армата на платформе тягача во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
12 из 18

Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
13 из 18

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".

Боевая машина пехоты БМП Т-15 Армата на платформе тягача во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
14 из 18

Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Бронеавтомобиль Тайфун-К во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
15 из 18

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

Сотрудник полиции на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня.
16 из 18

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
17 из 18

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
18 из 18

Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 18

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 18

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 18

Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 18

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 18

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 18

Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 18

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 18

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 18

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 18

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 18

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 18

Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 18

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 18

Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 18

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 18

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
17 из 18

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
18 из 18

Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
300022
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваОбщество
Рекомендуем
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Синоптики пообещали москвичам похолодание на выходных
Кабриолеты Aurus проехали по Красной площади
В Москве началась подготовка к репетиции парада Победы на Красной площади
Вид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве
Журналистам ограничат доступ к месту проведения парада Победы
Поезд Московского центрального диаметра
На МЦД отметили рост количества пассажиров
Жара в Москве
В Москве 17 июня может быть установлен температурный рекорд
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд рассказал о проекте об удаленной работе
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В центре Гамалеи рассказали, сколько займут испытания вакцины от COVID-19
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" отправил Дании новый запрос по судам
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин проведет прямую линию после 1 июля
Алмазбек Атамбаев
Обвинение попросило 15 лет лишения свободы для Атамбаева
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Лента новостейМолния