В Москве ограничат движение из-за подготовки и проведения парада Победы

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение ограничат в Движение ограничат в Москве 17, 18, 20 и 24 июня из-за подготовки и проведения Парада Победы

"Для подготовки к репетициям и проведению Парада Победы на Красной площади движение автомобилей в городе будет ограничено: 17, 18, 20 и 24 июня военную технику будут перемещать на Тверскую улицу. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мнёвники 17 и 18 июня с 17.30 до 20.00, и 20 и 24 июня с 5.30 до 8.00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники", - говорится в сообщении пресс-службы столичного центра организации дорожного движения.

В это же время движение ограничат по следующим адресам: проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; улица Мнёвники; Звенигородское шоссе; улица Красная Пресня; улица Баррикадная; Новинский бульвар; улица Садовая – Кудринская; улица Большая Садовая; улица Садовая-Триумфальная; улица Садовая-Каретная; улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.

Отмечается, что ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.

Кроме того, сообщается, что в период с 00.01 17 июня до 13.00 20 июня и в период с 00.01 23 июня до 13.00 24 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и улице Большая Садовая будет запрещена парковка.

Помимо этого, 17, 18 июня с 17.30 до окончания мероприятия и 20 июня с 5.30 до окончания мероприятия в связи с проведением репетиций Парада Победы перекроют участки улиц: Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая; 1-я Тверская-Ямская от улицы Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская; Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; Охотный ряд; Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новая площадь; Старая площадь; Китайгородский проезд; Москворецкая набережная; Кремлевская набережная; Гончарная набережная от Гончарного проезда; Котельническая набережная; Устьинская набережная; Подгорская набережная; Большой Москворецкий мост.

Также в это время движение ограничат на следующих участках: Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; Болотная улица; Болотная площадь; Софийская набережная; Раушская набережная; Болотная набережная; Фалеевский переулок; Балчуг; Лубочный переулок; Садовническая набережная от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Садовническая улица от улица Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улица Солянка; Кадашевская набережная.

Кроме того, 17 и 18 июня с 22.00 до окончания мероприятия и 20 июня с 10.00 до окончания мероприятия закроют для проезда: Тверской бульвар от улицы Большая Никитская до улицы Тверская; Страстной бульвар от улицы Тверская до Нарышкинского проезда, Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская.

Помимо этого 17 и 18 июня с 22.30 для проезда военной техники на улицу Тверская ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинский бульвар; улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, улице Садовая-Триумфальная, улице Садовая-Каретная, улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

Также с 00.01 17 июня до 13.00 20 июня будут ликвидированы парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной.

"17 и 18 июня с 22.30 и 20 июня с 10.00 для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мнёвники, ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мнёвники; проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улица Народного Ополчения; улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники", - говорится в сообщении.

Помимо этого отмечается, что в это же время движение ограничат на следующих улицах: улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

"24 июня состоится торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим с 5.30 до окончания мероприятия закроют для проезда: улицу Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большая Садовая; улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская; улицу Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская; улицу Охотный ряд; улицу Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новую площадь", - говорится в сообщении.

Кроме того ограничат по движению: Старую площадь; Китайгородский проезд; Москворецкую набережную; Кремлевскую набережную; Гончарную набережную от Гончарного проезда; Котельническую набережную; Устьинскую набережную; Подгорскую набережную; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; улицу Болотная; Болотную площадь; Софийскую набережную; Раушскаую набережную; Болотную набережную; Фалеевский переулок; улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; улицу Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улицу Солянка; Кадашевскую набережную.

Отмечается, что по завершению парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мнёвники. Для этого с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; Страстному бульвару; Тверскому бульвару; улице Петровка; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мнёвники; проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; улице Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Перекрытия будут сняты по мере прохождения техники.

Также отмечается, что парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной будут недоступны с 00.01 23 июня до 13.00 24 июня.

"Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении.