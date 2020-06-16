На Урале завели дело из-за осквернения символов воинской славы

"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в октябре 2018 года семеро молодых людей встали в непосредственной близости от Вечного огня и под музыку начали исполнять неопределенные танцевальные движения. При этом один из молодых людей, танцевавший в центре группы, был одет в футболку с изображением фашистской символики, отмечает надзорное ведомство.