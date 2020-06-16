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На Урале завели дело из-за осквернения символов воинской славы
Уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы возбуждено в Свердловской области, сообщает во вторник прокуратура региона. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:01
свердловская область
происшествия
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свердловская область, происшествия

На Урале завели дело из-за осквернения символов воинской славы

16:01 16.06.2020
174
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы возбуждено в Свердловской области, сообщает во вторник прокуратура региона.
"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в октябре 2018 года семеро молодых людей встали в непосредственной близости от Вечного огня и под музыку начали исполнять неопределенные танцевальные движения. При этом один из молодых людей, танцевавший в центре группы, был одет в футболку с изображением фашистской символики, отмечает надзорное ведомство.
Молодые люди сняли все это на видео и впоследствии опубликовали в одной из социальных сетей, уточняет прокуратура.
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