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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1573009527.html
Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико посоветовал пожилым людям и людям с хроническими болезнями использовать электронную форму голосования... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
голосование
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
конституция рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), голосование

Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн

16:00 16.06.2020
581
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО "Подольская фабрика офсетной печати"
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико посоветовал пожилым людям и людям с хроническими болезнями использовать электронную форму голосования по поправкам в Конституцию.
Брико отметил, что эпидемический процесс невозможно спрогнозировать, на него влияет много различных факторов, и, к сожалению, выследить можно только отдельные стороны.
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
08:47
Один вопрос. Москвичи протестируют систему онлайн-голосования
"Очень здорово, что есть форма электронного голосования. Конечно, я рекомендовал бы всем лицам 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями использовать эту форму голосования", - сказал Брико на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном итогам и урокам пандемии в России.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Голосование
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