https://ria.ru/20200616/1573009527.html
Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико посоветовал пожилым людям и людям с хроническими болезнями использовать электронную форму голосования... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:00
2020-06-16T16:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
голосование
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https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572980220.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), голосование