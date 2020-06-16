Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн

Брико отметил, что эпидемический процесс невозможно спрогнозировать, на него влияет много различных факторов, и, к сожалению, выследить можно только отдельные стороны.

"Очень здорово, что есть форма электронного голосования. Конечно, я рекомендовал бы всем лицам 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями использовать эту форму голосования", - сказал Брико на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном итогам и урокам пандемии в России.