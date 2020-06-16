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Суд объявил об окончании следствия по делу "Сети"*
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге объявил об окончании судебного следствия и переходу к прениям сторон по уголовному делу... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:56
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия

Суд объявил об окончании следствия по делу "Сети"*

15:45 16.06.2020 (обновлено: 15:56 16.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге объявил об окончании судебного следствия и переходу к прениям сторон по уголовному делу "Сети"*, фигурантами по которому проходят Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, передает корреспондент РИА Новости.
"Судебное следствие объявляется закрытым, переходим к прениям сторон. Перерыв до 10.00 17 июня", - объявил судья Роман Муранов.
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Планировалось, что сегодня будут допрошены три сотрудника ФСБ, которых вызвала сторона защиты Филинкова.
"В суд поступило два сообщения. Одно от УФСБ по Петербургу и Ленобласти, что допрос Бондарева невозможен по причине его длительной командировки. УФСБ по Пензенской области сообщило, что Шепелев также в командировке. Следователь Токарев был сегодня допрошен. Коллегия судей определила, что судом предпринимались неоднократные попытки к вызову свидетелей, но, учитывая принцип разумности и сроки рассмотрения, решено продолжить суд без этих допросов", - сказал Муранов.
Ранее сообщалось, что Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков - нет.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети" к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
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Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: тактик, сапер, связист и медик.
ФСБ пресекла деятельность "Сети" осенью 2017 года. Первый приговор по делу "Сети" был вынесен в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден на 3,5 года колонии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургПроисшествия
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