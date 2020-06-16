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Конституционный комитет СФ поддержал законопроект об удаленной работе
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об удаленной работе, сообщил журналистам председатель комитета... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
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РИА Новости
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Конституционный комитет СФ поддержал законопроект об удаленной работе

15:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об удаленной работе, сообщил журналистам председатель комитета Андрей Клишас.
Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.
"Проект был рассмотрен в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и концептуально поддерживается", - сказал Клишас.
По его словам, внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ будет способствовать развитию трудовых отношений в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит новые права и обязанности сторон трудовых отношений.
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Госдума может в эту сессию принять закон об удаленной работе
"Начало пандемии COVID-19 привело к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, к развитию взаимодействия между сторонами трудовых отношений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Эти обстоятельства требуют мер законодательного реагирования и внесения необходимых изменений в трудовое законодательство", - сказал сенатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАндрей КлишасЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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