Конституционный комитет СФ поддержал законопроект об удаленной работе

"Проект был рассмотрен в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и концептуально поддерживается", - сказал Клишас.

По его словам, внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ будет способствовать развитию трудовых отношений в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит новые права и обязанности сторон трудовых отношений.