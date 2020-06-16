Конституционный комитет СФ поддержал законопроект об удаленной работе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об удаленной работе, сообщил журналистам председатель комитета Андрей Клишас.
Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.
"Проект был рассмотрен в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и концептуально поддерживается", - сказал Клишас.
По его словам, внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ будет способствовать развитию трудовых отношений в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит новые права и обязанности сторон трудовых отношений.
"Начало пандемии COVID-19 привело к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, к развитию взаимодействия между сторонами трудовых отношений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Эти обстоятельства требуют мер законодательного реагирования и внесения необходимых изменений в трудовое законодательство", - сказал сенатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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