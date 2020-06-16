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В Ереване задержали 150 человек у здания парламента
Полиция Армении задержала во вторник свыше 150 человек у здания парламента Армении, где обсуждался вопрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:50
гагик царукян
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армения
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гагик царукян, европа, процветающая армения, армения, в мире

В Ереване задержали 150 человек у здания парламента

15:45 16.06.2020 (обновлено: 15:50 16.06.2020)
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© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Армении задерживают участника акции у здания парламента в Ереване. 16 июня 2020
Сотрудники правоохранительных органов Армении задерживают участника акции у здания парламента в Ереване. 16 июня 2020
© Sputnik / Андраник Казарян
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Сотрудники правоохранительных органов Армении задерживают участника акции у здания парламента в Ереване. 16 июня 2020
ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Полиция Армении задержала во вторник свыше 150 человек у здания парламента Армении, где обсуждался вопрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщил представитель полицейской пресс-службы Зарзанд Габриелян.
"По последним данным, в полицейские отделения от здания парламента доставлены 154 человека", - сказал Габриелян.
Среди задержанных сторонников Царукяна, являющегося президентом национального олимпийского комитета Армении, был многократный чемпион Европы по греко-римской борьбе, призер мировых первенств и олимпийских Роман Амоян. Представитель полиции затруднился ответить, освобожден ли уже спортсмен.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.
15:21
Парламент Армении лишил Царукяна депутатской неприкосновенности
Полиция стягивали силы к зданию парламента и прилегающим скверам, пресекая попытки проведения митинга. Свои действия правоохранители мотивировали запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса, объяснили в пресс-службе.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в кабмине нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.
Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян попросил парламент дать согласие на уголовное преследование Царукяна, привлечение его в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.
Партия "Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва "Процветающей Армении" принадлежит 25 мандатов из 132.
Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
12:45
В соцсетях и СМИ сообщили о блокировании протестующими улиц в Ереване
200001
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Гагик ЦарукянЕвропаПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
В соцсетях и СМИ сообщили о блокировании протестующими улиц в Ереване
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.
Парламент Армении лишил Царукяна депутатской неприкосновенности
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