В Ереване задержали 150 человек у здания парламента

ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Полиция Армении задержала во вторник свыше 150 человек у здания парламента Армении, где обсуждался вопрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщил представитель полицейской пресс-службы Зарзанд Габриелян.

"По последним данным, в полицейские отделения от здания парламента доставлены 154 человека", - сказал Габриелян.

Среди задержанных сторонников Царукяна, являющегося президентом национального олимпийского комитета Армении, был многократный чемпион Европы по греко-римской борьбе, призер мировых первенств и олимпийских Роман Амоян. Представитель полиции затруднился ответить, освобожден ли уже спортсмен.

Полиция стягивали силы к зданию парламента и прилегающим скверам, пресекая попытки проведения митинга. Свои действия правоохранители мотивировали запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса, объяснили в пресс-службе.

Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в кабмине нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.

Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян попросил парламент дать согласие на уголовное преследование Царукяна, привлечение его в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.