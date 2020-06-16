В ОП рассказали об интересе россиян к поправкам в социальной сфере

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Рабочая группа по поправкам в конституцию за время работы получила несколько сотен "народных поправок", предложенных самими гражданами, больше всего обратившихся интересовали вопросы пенсионного и социального обеспечения, а также защиты детства, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"С самого первого дня, с того момента, как только прозвучали слова главы государства в его обращении с предложениями о повышении социальных гарантий в основном законе нашей страны, мы зафиксировали рост интереса и рост обращений граждан по этой проблеме", - рассказала Михеева на встрече руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова с представителями регионов по закону о поправках.
Рабочая группа, как напомнила Михеева, базировалась на площадке Общественной палаты России.
"За все время работы этой группы на нашей территории мы получили несколько сотен так называемых "народных поправок". Все они были переданы для обработки в эту группу. Если уж говорить о том, что больше всего волновало тех, кто нам писал, то, конечно, это вопросы пенсионного обеспечения, социального обеспечения и защиты детства", - отметила Михеева.