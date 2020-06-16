В ОП рассказали об интересе россиян к поправкам в социальной сфере

"За все время работы этой группы на нашей территории мы получили несколько сотен так называемых "народных поправок". Все они были переданы для обработки в эту группу. Если уж говорить о том, что больше всего волновало тех, кто нам писал, то, конечно, это вопросы пенсионного обеспечения, социального обеспечения и защиты детства", - отметила Михеева.