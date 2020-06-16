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Британские рестораторы обратились к Джонсону за поддержкой
Владельцы ресторанов, кафе и сетей быстрого питания в Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой продлить и расширить меры по... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:33
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире

Британские рестораторы обратились к Джонсону за поддержкой

15:33 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТрафальгарская площадь в Лондоне
Трафальгарская площадь в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Владельцы ресторанов, кафе и сетей быстрого питания в Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой продлить и расширить меры по господдержке сектора на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Соответствующее письмо было направлено главе британского правительства.
В обращении, подписанном главами примерно 90 компаний, говорится, что без дополнительной поддержки властей десятки тысяч ресторанов и кафе в ближайшие месяцы могут навсегда закрыть свои двери для посетителей. В настоящее время кафе и рестораны в Британии остаются закрытыми с момента введения карантина в стране 23 марта. Некоторые точки открыты для обслуживания "на вынос".
"Этот кризис еще далек от завершения, и его потенциальные последствия вызывают серьезную обеспокоенность. Огромное количество ресторанов по всей стране сталкивается с перспективой банкротства", - отмечается в письме.
Ослабление ограничительных мер, которое планируется в начале июля, вряд ли значительно поможет отрасли, считают авторы письма, среди которых сервис по доставке готовой еды Deliveroo, а также такие сети, как Itsu, Pret A Manger, Wagamama's и Pizza Hut.
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В июле рестораны и кафе смогут работать при условии соблюдения двухметровой дистанции между посетителями, что доступно далеко не каждому заведению и будет невыгодно.
Авторы письма просят власти рассмотреть на время действия указанных правил возможность послабления налогообложения, снижения арендных ставок, а также продления программы компенсаций по зарплатам сотрудникам.
Ранее в июне британские власти сообщали, что изучают возможность сокращения социальной дистанции с двух до 1,5 метра, чтобы появилась возможность для безопасного открытия школ, ресторанов и пабов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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