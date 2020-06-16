Эксперты оценили ситуацию на Корейском полуострове

СЕУЛ, 16 июн – РИА Новости. Разрыв отношений между Южной и Северной Кореей может привести к серьезным и даже необратимым последствиям, причем не исключено, что вскоре дело дойдет до военных провокаций, сноса промышленного комплекса Кэсон и выхода из военного соглашения с Югом, заявили южнокорейские эксперты в комментариях, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Поворот в отношениях

Открытое недовольство КНДР в отношении реализации Сеулом взятых на себя обещаний начало проявляться ещё в прошлом ноябре, когда Ким Чен Ын заявил о необходимости снести обветшавшие южнокорейские постройки в туристической зоне Кымгансан, бывшей одним из символов двустороннего сотрудничества. Отсрочить исполнение этого решения позволила лишь начавшаяся в мире эпидемия коронавируса. Но с тех пор никаких подвижек в отношениях не произошло, и в Пхеньяне пришли к выводу, что теперь им больше нечего обсуждать с Сеулом.

По мнению экспертов, распространение южнокорейскими активистами листовок на территории КНДР стало удобным "поводом" испортить отношения с Югом.

"Кто-то думает, что Пхеньян воспринимает распространение листовок как очень серьёзную угрозу, но я смотрю на это немного по-другому. Ситуация не ограничивается только листовками, Север просто искал повод выразить накопившееся недовольство и недоверие к Югу, и листовки оказались очень кстати. Поэтому, с моей точки зрения, нынешнюю ситуацию невозможно успокоить решением лишь одного вопроса", - говорит профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.

За последние 10 лет активисты отправили в Северную Корею более 20 миллионов листовок, и если начиналось всё с 30 тысяч штук за раз, то теперь речь идёт о полумиллионе, разбавляемом буклетами, долларовыми купюрами и картами памяти. Несмотря на сохранявшийся дружественный тон в отношениях Сеула и Пхеньяна, только в прошлом году было десять случаев заброса листовок, еще три в этом. Последний состоялся 31 мая, а уже в начале июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон , сестра лидера КНДР пригрозила в случае, если Сеул не остановит своих активистов, окончательно снести бездействующий южнокорейский промышленный комплекс в Кэсоне, избавиться от совместного офиса связи и выйти из военного соглашения Севера и Юга.

Использование антиправительственной пропаганды и других психологической операций со стороны Южной Кореи всегда беспокоили чувствительный в этом отношении Пхеньян, поэтому прямой запрет на такие действия объявлялся по результатам межкорейских переговоров в 1972, 1992, 2004, и в последний раз в 2018 году. Но если поначалу речь больше шла о применении этих методов военными, то с 2000-х годов основную роль в распространении листовок и других предметов, подрывающих доверие к властям КНДР, стали играть неправительственные организации. Причём самые активные из них возглавляются перебежчиками, открыто призывающими к свержению северокорейского режима, что вызывает закономерное негодование Пхеньяна.

Южная Корея попыталась быстро замять ситуацию, отозвав юридическую регистрацию у организаций, ответственных за распространение листовок, и попросив следственные органы привлечь антисеверокорейских активистов к ответственности за нарушение действующего законодательства о межкорейских обменах и сотрудничестве и авиационной безопасности. Полиция, в свою очередь, в круглосуточном режиме отслеживает направление ветров и размещает полицейские наряды на всех площадках, откуда возможно осуществить запуск. Министр объединения намерен лично поехать на место очередного запуска 25 июня, чтобы проконтролировать ситуацию и как-то договориться с активистами, но такие шаги Север не устроили, высшие лица КНДР заявили, что Сеулу нет доверия, и они переходят к конкретным действиям, которые "заставят Юг пожалеть".

Не спектакль

Накануне празднования двадцатилетия первого саммита лидеров Севера и Юга КНДР обрубила все линии связи с Южной Кореей, включая прямые военные каналы, которые создавались как раз на основе межкорейских договорённостей 2000 года, а 16 июня само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон было взорвано и "окончательно уничтожено".

По мнению экспертов, обостряя сейчас отношения с Южной Кореей, Пхеньян не устраивает демонстрацию для США и не стремится уже даже перезапустить диалог с Сеулом, а, наоборот, пытается добиться невмешательства во внутренние дела, чтобы Северная Корея могла полностью сосредоточиться на экономическом развитии.

"Я вижу в этом искренний призыв к Сеулу перестать уже постоянно говорить о не работающем в принципе посредничестве между США и КНДР или помощи и сотрудничестве с постоянной оглядкой на санкции… Чтобы повести за собой людей во "фронтальный прорыв" в ситуации, когда к санкциям добавился ещё и непредвиденный коронавирус, Пхеньяну, безусловно, нужно объяснить, из-за кого и почему страна оказалась в такой тяжёлой ситуации. Но разрыв отношений с Югом - это, скорее, не мера для внутреннего сплочения или внешний сигнал о готовности к переговорам, а демонстрация того, что они не сдадутся, не пойдут на уступки и продолжат идти своим путём", - полагает эксперт.

Серьезные последствия

"Заявление о готовящемся распространении листовок с Севера на Юг не такое уж и безобидное, как может показаться. Ведь массовую отправку листовок северокорейцами планируется осуществить благодаря "открытию сухопутного фронта и многочисленных морских районов на юго-западе и при обеспечении необходимых мер безопасности", - сказал Ким Дон Ёп.

"Представим себе, например, что несколько северокорейских рыболовецких лодок подойдёт к Северной разграничительной линии (в Жёлтом море ) и захочет её перейти, для того чтобы распространить листовки. В этом случае за ними будут следовать северокорейские патрульные корабли. А что, если будет одновременно мобилизована береговая артиллерия и противокорабельные ракеты? Такая же картина рисуется мне и на земле. Учитывая то, что это будут простые северокорейские граждане, а не военные (хотя на самом деле больше вероятность, что всё же замаскированные солдаты), отвечать на это военными методами нам будет тяжело", - отметил Ким Дон Ёп.

Директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан настроен еще более скептически. По его мнению, перевод отношений с Южной Кореей в отношения с врагом, о котором упомянули в Пхеньяне, означает "возвращение к методам работы с Югом времён холодной войны", а значит, и проведения спецопераций или "активизации работы Отдела единого фронта с целью организации переворота или смены правительства на Юге". При этом последствия такого развития событий могут быть "необратимыми".

Возвращение северокорейских войск в "зоны, демилитаризованные в соответствии с межкорейскими договорённостями" подразумевает как минимум отказ от соблюдения соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, предусматривавшего создание буферных зон в пограничных районах, где ранее часто происходили столкновения. Но в дальнейшем это может трактоваться и как возвращение северокорейских войск на место недействующего ныне из-за санкций Кэсонского промышленного комплекса, расположенного всего в 50 км от Сеула.

"Об этом можно судить и по тому, что Северная Корея уже начала собирать жителей на открытых площадках и проводить идеологическое воспитание, называя Юг врагом. Вероятность того, что всё ограничится грозными высказывания, небольшая, поэтому, если наше правительство не примет экстренные меры, ситуацию уже нельзя будет обернуть вспять", - считает Чон Сон Чжан.

"После сноса Кэсонского промышленного комплекса армейские подразделения, находившиеся ранее в тылу, будут выдвинуты на передовую, и за этим последует разрыв военного соглашения от 19 сентября 2018 года… Учитывая заявления Ки Ё Чжон о полном сносе Кэсонского комплекса и разрыве военного соглашения с Южной Кореей, Северная Корея скоро приступит и к сносу Кэсонского комплекса. Так, посредством перехода к враждебным отношениям с Югом, их военные смогут вновь использовать тот район, с которым все это время не могли ничего сделать", - считает Чон Сон Чжан.

По его мнению, Пхеньян таким образом переносит недовольство из-за безрезультатных переговоров с США на Южную Корею. Но возобновление гонки вооружений и противоборства систем приведёт лишь к взаимному уничтожению и падению благосостояния граждан, подчеркнул эксперт, поэтому сторонам необходимо не откладывая переходить к сотрудничеству в сфере эпидемиологии, медицины и других областях, где взаимодействие возможно и интересы стран очевидным образом пересекаются.

Аналогичный план выхода из кризиса в годовщину саммита 2000-го года предложил и президент Мун. Однако, судя по решительному тону последних официальных заявлений, мириться Пхеньян в ближайшее время не намерен. Межкорейский офис связи был взорван на следующий день после 20-летия межкорейского соглашения, заключенного еще при президенте Ким Дэ Чжуне, мероприятия по случаю которого, также прошли без участия КНДР. Профессор также отметил, что взрыв офиса связи КНДР, несмотря на обещания Сеула наказать активистов, запускающих листовки, по закону означает "отсутствие каких-либо ожиданий" от Южной Кореи.

Чон Сон Чжан отметил, что нынешние действия "вернутся бумерангом" для КНДР в виде ухудшения отношения к ней внутри Южной Кореи и в мировом сообществе. Но по мнению эксперта, "пренебрежение" к правительству РК со стороны КНДР во многом вызвано "отсутствием стратегии" в политике Южной Кореи по отношению к Северу.