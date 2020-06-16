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Во Франции направят средства на поддержку фармацевтики
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что 200 миллионов евро будет направлено на поддержку фармацевтического производства во Франции. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:20
эммануэль макрон
sanofi
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эммануэль макрон, sanofi, франция, лион, в мире

Во Франции направят средства на поддержку фармацевтики

15:20 16.06.2020
48
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что 200 миллионов евро будет направлено на поддержку фармацевтического производства во Франции.
"Первый конверт в 200 миллионов евро будет направлен на финансирования инфраструктуры фармацевтического производства, а также для исследований и разработок", - сказал Макрон после посещения завода Sanofi в коммуне Марси Л'Этуаль недалеко от Лиона.
Он отметил, что эти средства помогут поддержать проекты по лечению и вакцинам, в частности, против COVID-19, а также другие.
Французский лидер также приветствовал решение компании Sanofi инвестировать 610 миллионов евро на разработку и производство вакцин во Франции.
Сотрудник лаборатории
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Эммануэль МакронSanofiФранцияЛионВ мире
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