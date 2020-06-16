https://ria.ru/20200616/1573007093.html
Во Франции направят средства на поддержку фармацевтики
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что 200 миллионов евро будет направлено на поддержку фармацевтического производства во Франции. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:20
2020-06-16T15:20
эммануэль макрон
sanofi
франция
лион
в мире
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https://ria.ru/20200613/1572889098.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, sanofi, франция, лион, в мире