https://ria.ru/20200616/1573006911.html
Кустурица приедет на парад Победы в Москву
Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица приедет на парад Победы в Москву 24 июня по официальному приглашению, заявил РИА Новости представитель режиссёра... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:18
2020-06-16T16:35
75 лет великой победы
новости культуры
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
эмир кустурица
москва
сербия
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https://ria.ru/20200531/1572259656.html
4
москва
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), эмир кустурица, москва, сербия