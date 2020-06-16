"Конечно, Кустурица приедет на парад Победы в Москву. Он ранее получил официальное приглашение и, конечно, его принял. Он отправится в Москву один, без своей группы No smoking orchestra", - заявил Радивоевич агентству.

По его словам, сейчас режиссёр находится в этнокомплексе Дрвенград на западе Сербии и не часто пользуется сотовым телефоном, связывается с коллегами по вечерам.