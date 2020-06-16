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https://ria.ru/20200616/1573006911.html
Кустурица приедет на парад Победы в Москву
Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица приедет на парад Победы в Москву 24 июня по официальному приглашению, заявил РИА Новости представитель режиссёра... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:35
75 лет великой победы
новости культуры
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
эмир кустурица
москва
сербия
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москва
сербия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
новости культуры, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), эмир кустурица, москва, сербия

Кустурица приедет на парад Победы в Москву

15:18 16.06.2020 (обновлено: 16:35 16.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРежиссер Эмир Кустурица
Режиссер Эмир Кустурица
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 июн - РИА Новости. Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица приедет на парад Победы в Москву 24 июня по официальному приглашению, заявил РИА Новости представитель режиссёра Драган "Лав" Радивоевич.
Президент Сербии Александр Вучич и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик ранее подтвердили свое присутствие на параде Победы в Москве. Минобороны Сербии отправило 75 гвардейцев для торжественного прохода по Красной площади.
"Конечно, Кустурица приедет на парад Победы в Москву. Он ранее получил официальное приглашение и, конечно, его принял. Он отправится в Москву один, без своей группы No smoking orchestra", - заявил Радивоевич агентству.
По его словам, сейчас режиссёр находится в этнокомплексе Дрвенград на западе Сербии и не часто пользуется сотовым телефоном, связывается с коллегами по вечерам.
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75 лет Великой ПобедыНовости культурыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Эмир КустурицаМоскваСербия
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