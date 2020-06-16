https://ria.ru/20200616/1573006704.html
Житель Ульяновска убил знакомую и попытался съесть ее сердце
Жителя Ульяновска ждет суд с последующим принудительным лечением за убийство знакомой и попытку употребить в пищу часть ее органов, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:16
2020-06-16T15:16
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновск
происшествия
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ульяновск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ульяновск, происшествия
САМАРА, 16 июн - РИА Новости.
Жителя Ульяновска
ждет суд с последующим принудительным лечением за убийство знакомой и попытку употребить в пищу часть ее органов, сообщает пресс-служба СУСК
по региону.
По данным следствия, утром 4 декабря 2019 года в одном из домов в поселке Дачный в Ульяновске мужчина ударил ножом в шею 45-летнюю женщину, из-за чего она скончалась. По информации СУСК, ранее нападавший познакомился с потерпевшей, после чего они несколько дней пили у него дома алкогольные напитки. Тело погибшей мужчина спрятал в подполе кухни, после чего, по словам источника в правоохранительных органах, он отрезал грудь и попытался вырезать сердце, чтобы съесть его. Позже нападавший скрылся с места преступления, но был задержан. По данным следствия, причины убийства он пояснить не смог, так как страдает хроническим психическим расстройством.
"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении нападавшего направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.