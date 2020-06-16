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Житель Ульяновска убил знакомую и попытался съесть ее сердце
Жителя Ульяновска ждет суд с последующим принудительным лечением за убийство знакомой и попытку употребить в пищу часть ее органов, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:16
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), ульяновск, происшествия

Житель Ульяновска убил знакомую и попытался съесть ее сердце

15:16 16.06.2020
2417
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Жителя Ульяновска ждет суд с последующим принудительным лечением за убийство знакомой и попытку употребить в пищу часть ее органов, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По данным следствия, утром 4 декабря 2019 года в одном из домов в поселке Дачный в Ульяновске мужчина ударил ножом в шею 45-летнюю женщину, из-за чего она скончалась. По информации СУСК, ранее нападавший познакомился с потерпевшей, после чего они несколько дней пили у него дома алкогольные напитки. Тело погибшей мужчина спрятал в подполе кухни, после чего, по словам источника в правоохранительных органах, он отрезал грудь и попытался вырезать сердце, чтобы съесть его. Позже нападавший скрылся с места преступления, но был задержан. По данным следствия, причины убийства он пояснить не смог, так как страдает хроническим психическим расстройством.
"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении нападавшего направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.
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