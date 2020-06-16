Житель Ульяновска убил знакомую и попытался съесть ее сердце

По данным следствия, утром 4 декабря 2019 года в одном из домов в поселке Дачный в Ульяновске мужчина ударил ножом в шею 45-летнюю женщину, из-за чего она скончалась. По информации СУСК, ранее нападавший познакомился с потерпевшей, после чего они несколько дней пили у него дома алкогольные напитки. Тело погибшей мужчина спрятал в подполе кухни, после чего, по словам источника в правоохранительных органах, он отрезал грудь и попытался вырезать сердце, чтобы съесть его. Позже нападавший скрылся с места преступления, но был задержан. По данным следствия, причины убийства он пояснить не смог, так как страдает хроническим психическим расстройством.