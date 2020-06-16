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Минздрав направил медиков в ряд регионов для борьбы с COVID-19
Минздрав России направил в регионы специалистов для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе в Амурскую область, Карачаево-Черкесскую... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:12
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353
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Минздрав направил медиков в ряд регионов для борьбы с COVID-19

15:12 16.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минздрав России направил в регионы специалистов для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе в Амурскую область, Карачаево-Черкесскую республику и в Свердловскую область, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"Минздрав России направил специалистов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ряд регионов Российской Федерации, в том числе в Амурскую область, Карачаево-Черкесскую республику и в Свердловскую область", - говорится в сообщении.
Специалисты должны помочь выстроить маршрутизацию и оказать конкретную помощь пациентам, уточнили в пресс-службе.
"Специалисты федеральных медицинских учреждений уже совершили 16 выездов в 11 регионов, где организуют лечение заболевших, выстраивают маршрутизацию и консультируют местных врачей по наиболее сложным случаям", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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