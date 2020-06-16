Глава Минприроды не исключил повторения ЧП, аналогичного норильскому

"Такие объекты, которые построены 40 лет назад, 30 лет назад, они, безусловно, будут повторять историю, которая здесь произошла. Мы не исключаем такого варианта, поэтому нужно срочно сделать инвентаризацию, в кратчайшие сроки", — сказал он журналистам.