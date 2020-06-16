https://ria.ru/20200616/1573005599.html
В Ростовской области погибли более 600 пчелиных семей
Гибель более 600 пчелиных семей зафиксирована в двух районах Ростовской области в текущем году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:04
2020-06-16T15:04
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ростовская область
общество
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ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн – РИА Новости. Гибель более 600 пчелиных семей зафиксирована в двух районах Ростовской области в текущем году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский на совещании об уборке зерновых.
В минувшем году сообщалось о гибели пчел на 47 пасеках Песчанкопского района.
"Важный вопрос - соблюдение сельхозтоваропроизводителями требований безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов. В результате нарушения этих требований в области участились случаи гибели пчел. Так, в Зерноградском районе на сегодня фиксируем (гибель) 113 пчелосемей, в Кашарском – около 500 погибших пчелосемей", - сказал Рачаловский.
Он напомнил об обязанности землепользователей не позднее, чем за три дня до проведения обработок пестицидами, оповестить об этом население всеми возможными способами. Министр попросил глав администраций муниципальных районов усилить контроль за соблюдением этого требования.
В 2019 году в ряде регионов РФ была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов; в целом в 23 регионах погибли 37,8 тысячи пчелосемей, что составляет 1,2% от их общего количества.