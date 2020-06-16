В Петербурге вандалы повредили и испачкали краской скульптуры грифонов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Знаменитые скульптуры грифонов на Банковском мосту в Знаменитые скульптуры грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге были испачканы краской и поцарапаны, сообщает Государственный музей городской скульптуры.

"Скульптуры грифонов на Банковском мосту оказались испачканы масляной краской и расцарапаны. Сегодня утром скульптуры были очищены от краски реставратором нашего музея. Глубокие царапины восстановить в рамках аварийной реставрации нельзя", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос с поиском финансирования для дальнейшей реставрации.

Ранее сообщалось, что четыре скульптуры грифонов вернули после реставрации на Банковский мост в июне 2019 года. До реставрации они почти 200 лет не покидали мост.

Банковский мост - пешеходный мост через канал Грибоедова в центральном районе Санкт-Петербурга, соединяет Казанский и Спасский острова. Является памятником мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века, один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским мостами). Он построен в 1825-1826 годах по проекту инженера Вильгельма фон Треттера. Пролетное строение состоит из двух металлических цепей, подвесок и полотна. Для укрепления цепей, несущих мост, служат чугунные консоли, скрытые внутри четырех полых фигур львов.