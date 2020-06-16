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В Петербурге вандалы повредили и испачкали краской скульптуры грифонов
Знаменитые скульптуры грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге были испачканы краской и поцарапаны, сообщает Государственный музей городской скульптуры. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:03
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге вандалы повредили и испачкали краской скульптуры грифонов

15:03 16.06.2020
497
© Фото : страница Музея Городской Скульптуры во ВКонтактеСкульптуры Грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге, испачканные краской
Скульптуры Грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге, испачканные краской
© Фото : страница Музея Городской Скульптуры во ВКонтакте
Скульптуры Грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге, испачканные краской
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Знаменитые скульптуры грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге были испачканы краской и поцарапаны, сообщает Государственный музей городской скульптуры.

"Скульптуры грифонов на Банковском мосту оказались испачканы масляной краской и расцарапаны. Сегодня утром скульптуры были очищены от краски реставратором нашего музея. Глубокие царапины восстановить в рамках аварийной реставрации нельзя", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

© Фото : страница Музея Городской Скульптуры во ВКонтактеСкульптуры Грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге, испачканные краской
Скульптуры Грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге, испачканные краской
© Фото : страница Музея Городской Скульптуры во ВКонтакте
Скульптуры Грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге, испачканные краской
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос с поиском финансирования для дальнейшей реставрации.
Ранее сообщалось, что четыре скульптуры грифонов вернули после реставрации на Банковский мост в июне 2019 года. До реставрации они почти 200 лет не покидали мост.
Банковский мост - пешеходный мост через канал Грибоедова в центральном районе Санкт-Петербурга, соединяет Казанский и Спасский острова. Является памятником мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века, один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским мостами). Он построен в 1825-1826 годах по проекту инженера Вильгельма фон Треттера. Пролетное строение состоит из двух металлических цепей, подвесок и полотна. Для укрепления цепей, несущих мост, служат чугунные консоли, скрытые внутри четырех полых фигур львов.
Особую известность мосту принесли угловые скульптуры мифических крылатых львов (часто именуемых грифонами) работы скульптора Павла Соколова. Сидящие фигуры крылатых львов высотой 2,85 метра отлиты из чугуна в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе. Крылья вычеканены из листовой меди и позолочены.
Скульптурная группа Укрощение коня на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге
Вчера, 16:38Культура
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1100312
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