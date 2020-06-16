https://ria.ru/20200616/1573005204.html
В НИИ питания рассказали, кому не стоит есть окрошку на квасе
Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, диетолог Ольга Григорян рассказала в интервью радиостанции "Говорит Москва", как правильно готовить окрошку с учетом РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:03
2020-06-16T16:20
окрошка
здоровье
нии питания рамн
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
окрошка, здоровье, нии питания рамн, общество
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, диетолог Ольга Григорян рассказала в интервью радиостанции "Говорит Москва"
, как правильно готовить окрошку с учетом особенностей здоровья.
Она пояснила, что и квас, и кефир будут полезными заправками для окрошки
. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отдать предпочтение кисломолочному напитку и не класть в суп редиску.
"Все молочнокислые продукты в жару очень полезны. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что, в общем-то, многим нужно, потому что гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудка с пониженной секрецией соляной кислоты желудочного сока, встречаются довольно часто. Если у людей есть потребность в кислых напитках, то все эти ингредиенты — айран — все это походит", — добавила Григорян.
Диетолог также рассказала, кому стоит избегать этого блюда.
"Если у людей открытая язва желудка или аллергическая реакция на какие-либо компоненты, то могут быть какие-то осложнения в плане здоровья. Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни", — пояснила диетолог.
Окрошка — холодный суп, представленный в национальной русской кухне. В ее состав входят мелко нарезанные виды мяса, овощей и зелени. Заправляют окрошку квасом, сметаной или кефиром.