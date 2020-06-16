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Германия намерена продолжать расширение ЕС
Германия во время председательства в ЕС будет поддерживать присоединение к Евросоюзу балканских стран, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи со... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:47
яцек чапутович
хайко маас
евросоюз
польша
германия
албания
северная македония
в мире
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польша
германия
албания
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РИА Новости
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353
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яцек чапутович, хайко маас, евросоюз, польша, германия, албания, северная македония, в мире

Германия намерена продолжать расширение ЕС

14:47 16.06.2020
2011
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Германия во время председательства в ЕС будет поддерживать присоединение к Евросоюзу балканских стран, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем во вторник в Варшаве.
"Мы согласны, что как ЕС мы должны продолжать политику расширения", - сказал Маас.
"Мы хотим обозначить рамки, организовать конференцию с Северной Македонией и Албанией", - добавил он.
В свою очередь Чапутович заявил, что "выразил со своей стороны поддержку приоритетам Германии в Евросоюзе".
Флаг Евросоюза
1 февраля, 08:22
Немецкий политик оценил перспективы расширения ЕС в ближайшие 10 лет
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Яцек ЧапутовичХайко МаасЕвросоюзПольшаГерманияАлбанияСеверная МакедонияВ мире
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