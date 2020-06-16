https://ria.ru/20200616/1573004443.html
Германия намерена продолжать расширение ЕС
Германия во время председательства в ЕС будет поддерживать присоединение к Евросоюзу балканских стран, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи со... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:47
2020-06-16T14:47
яцек чапутович
хайко маас
евросоюз
польша
германия
албания
северная македония
в мире
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https://ria.ru/20200201/1564134018.html
1
польша
германия
албания
северная македония
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яцек чапутович, хайко маас, евросоюз, польша, германия, албания, северная македония, в мире