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Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Назрани
Четыре человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате перестрелки в Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:04
республика ингушетия
назрань
происшествия
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республика ингушетия
назрань
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика ингушетия, назрань, происшествия

Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Назрани

14:45 16.06.2020 (обновлено: 15:04 16.06.2020)
36034
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Четыре человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате перестрелки в Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Ранее источник сообщил, что в Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили огнестрельные ранения. По его информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. Сообщалось, что, по предварительным данным, погибший являлся сотрудником полиции. Представитель экстренных служб Ингушетии сообщил РИА Новости, что в результате перестрелки из-за бытового конфликта в Назрани погибли сотрудник Росгвардии и полицейский.
"Согласно последней информации, в перестрелке погибли четыре человека, в том числе и полицейский. Еще несколько человек ранены, их количество уточняется", - сказал собеседник агентства.
5718318375102
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Республика ИнгушетияНазраньПроисшествия
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16 июня, 14:49
Арсений Новиков
1001004
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