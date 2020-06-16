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В Ингушетии при перестрелке погибли двое силовиков
Сотрудник Росгвардии и полицейский погибли, по предварительным данным, в результате перестрелки из-за бытового конфликта в Назрани, еще один человек пострадал,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:34
перестрелка в ингушетии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика ингушетия
назрань
происшествия
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республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
перестрелка в ингушетии , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика ингушетия, назрань, происшествия

В Ингушетии при перестрелке погибли двое силовиков

14:44 16.06.2020 (обновлено: 15:34 16.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Росгвардия. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии и полицейский погибли, по предварительным данным, в результате перестрелки из-за бытового конфликта в Назрани, еще один человек пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Ингушетии.
"При бытовом конфликте на окраине Назрани пострадали три человека, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, среди погибших - сотрудники Росгвардии и МВД. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил, что в Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили огнестрельные ранения. По его информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка.
Скорая помощь
14:45
Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Назрани
6001008
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Перестрелка в ИнгушетииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ИнгушетияНазраньПроисшествия
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