В Ингушетии при перестрелке погибли двое силовиков

"При бытовом конфликте на окраине Назрани пострадали три человека, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил, что в Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили огнестрельные ранения. По его информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка.