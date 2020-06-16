https://ria.ru/20200616/1573004199.html
В Ингушетии при перестрелке погибли двое силовиков
Сотрудник Росгвардии и полицейский погибли, по предварительным данным, в результате перестрелки из-за бытового конфликта в Назрани, еще один человек пострадал,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:44
2020-06-16T15:34
перестрелка в ингушетии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика ингушетия
назрань
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1573004354.html
1
республика ингушетия
назрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153342/60/1533426016_0:0:3258:1832_1400x0_80_0_0_52127008dc5b4f39835bc2c4d3f11673.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перестрелка в ингушетии , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика ингушетия, назрань, происшествия