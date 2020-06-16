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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200616/1573004250.html
Свыше 28 млн рублей дивидендов поступят в бюджет Подмосковья
Более 28,5 миллионов рублей будут перечислены в бюджет Московской области от акционерных обществ "Мособлэнерго" и "Мособлвокзалы", говорится в сообщении... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), экономика

Свыше 28 млн рублей дивидендов поступят в бюджет Подмосковья

14:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 28,5 миллионов рублей будут перечислены в бюджет Московской области от акционерных обществ "Мособлэнерго" и "Мособлвокзалы", говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Решение было принято во вторник по итогам предгодовых заседаний совета директоров акционерных обществ.
"Сумма дивидендов, которые поступят в бюджет Московской области от акционерных обществ "Мособлэнерго" и "Мособлвокзалы" по итогам 2019 года, составит более 28,5 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой. 
Согласно законодательству Московской области, акционерные общества ежегодно должны перечислять в областной бюджет не менее 50% от чистой прибыли, после вычета из нее поступлений по тарифицируемым видам деятельности. В прошлом году от данных акционерных обществ в бюджет Московской области поступило 22,4 миллиона рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
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