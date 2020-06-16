Свыше 28 млн рублей дивидендов поступят в бюджет Подмосковья

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 28,5 миллионов рублей будут перечислены в бюджет Московской области от акционерных обществ "Мособлэнерго" и "Мособлвокзалы", говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Решение было принято во вторник по итогам предгодовых заседаний совета директоров акционерных обществ.
"Сумма дивидендов, которые поступят в бюджет Московской области от акционерных обществ "Мособлэнерго" и "Мособлвокзалы" по итогам 2019 года, составит более 28,5 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Согласно законодательству Московской области, акционерные общества ежегодно должны перечислять в областной бюджет не менее 50% от чистой прибыли, после вычета из нее поступлений по тарифицируемым видам деятельности. В прошлом году от данных акционерных обществ в бюджет Московской области поступило 22,4 миллиона рублей.