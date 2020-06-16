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Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями об обнаружении восьми массовых захоронений в районе города Тархуна на западе Ливии, говорится в опубликованном во вторник... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:41
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
евросоюз
сирт
триполи
ливия
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в мире
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, евросоюз, сирт, триполи, ливия, оон, в мире

Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии

14:41 16.06.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен сообщениями об обнаружении восьми массовых захоронений в районе города Тархуна на западе Ливии, говорится в опубликованном во вторник сообщении внешнеполитической службы ЕС.
"ЕС напоминает всем сторонам конфликта в Ливии об их обязательствах по защите гражданских лиц и инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в сообщении.
Ранее Правительство национального согласия Ливии заявило, что в Тархуне после отступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара якобы обнаружены массовые захоронения. Миссия ООН в Ливии уже призвала к расследованию этих фактов.
В Ливии продолжается противостояние между правительством Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.
В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
13:43
Столтенберг оценил ситуацию в Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЕвросоюзСиртТриполиЛивияООНВ мире
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