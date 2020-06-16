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Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона
Международный анимационный фестиваль в Анси открылся видеообращением председателя этого года Уэса Андерсона, сообщает Premiere. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, константин бронзит, уэс андерсон, анси, иван дорн , всемирный фонд дикой природы

Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона

18:48 16.06.2020
68
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Уэс Андерсон
Режиссер Уэс Андерсон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Международный анимационный фестиваль в Анси открылся видеообращением председателя этого года Уэса Андерсона, сообщает Premiere.
Смотр в условиях пандемии впервые проходит онлайн с 15 по 30 июня. Уэс Андерсон, чей кукольный мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" по мотивам книги Роальда Даля, был отмечен на фестивале в 2010 году двумя премиями, записал ролик для участников и зрителей.
"Я рассчитывал приехать в Анси и показать мультфильм "Остров собак" и фрагмент моего нового длинного метра "Французский диспетчер". К сожалению, фестиваль проходит в этом году только виртуально. Но я надеюсь вернуться очень скоро. Этим летом у нас не вышло встретиться, и я с нетерпением жду возможности приехать сюда снова и со всеми увидеться в самом ближайшем будущем", — сказал режиссер.
В этом году смотр отмечает 60-летие, но праздничную часть организаторы решили перенести на 2021 год.
В фестивале принимают участие 12 российских фильмов. В том числе короткометражки: "Городская коза" Светланы Разгуляевой, "Мой галактический близнец Галактион" Саши Свирского, "Счастье" Андрея Жидкова, "10 000 уродливых чернильных пятен" режиссера Дмитрия Геллера, полный метр: "Огонек-огниво" Константина Щекина и "Нос, или Заговор не таких" Андрея Хржановского.
В категории перспективной анимации представлена лента "Поговорим?" Екатерины Михеевой а в секции молодых мастеров: "Девочка-птичка" Екатерины Невоструевой и "Теплая звезда" Анны Кузиной.
Среди студенческих работ на конкурсе: "Дирижабль неизвестного направления" Александры Галицковой и "Голый" Кирилла Хачатурова, а в программу телевизионных и созданных по заказу картин вошел ролик о птицах "Дичь" Ивана Дорна.
Россия уже девятый год участвует в фестивале в Анси. В 2015 году его лауреатом стал Константин Бронзит с короткометражкой "Мы не можем жить без космоса".
Американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Уэс Андерсон на церемонии вручения премии Золотой глобус. 2015 год
21 января, 09:18Культура
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыКонстантин БронзитУэс АндерсонАнсиИван ДорнВсемирный фонд дикой природы
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