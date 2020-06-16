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В Подмосковье оценили ситуацию с выплатами на детей от трех до семи лет
Более 7 тысяч раз оформили ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:36
ирина фаевская
владимир путин
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ирина фаевская, владимир путин, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье оценили ситуацию с выплатами на детей от трех до семи лет

14:36 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 7 тысяч раз оформили ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет по половине от прожиточного минимума. В Подмосковье – это 6 344 рублей.
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"Выплата уже оформлена на 7106 детей. Сведения об основных видах дохода (заработной плате, пенсии) запрашиваются автоматически в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся. Решение о выплате пособия принимается в срок не более 20 рабочих дней (10 рабочих дней, в случае наличия сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия). В этот период с заявителем могут связаться наши специалисты для уточнения данных", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, выплаты могут оформить семьи, чей доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума – 13 115 рублей. Подать заявление можно через единый портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru.
"Если к 1 января 2020 года ребенку исполнилось 3 года, то в июне семья получит деньги сразу за 6 месяцев – порядка 38 тысяч рублей. При расчете дохода члена семьи, находящегося в настоящий момент на учете в центре занятости в качестве безработного, не учитывается заработная плата, входящая в расчетный период за прошлый период", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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Ирина ФаевскаяВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Общество
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