В Подмосковье оценили ситуацию с выплатами на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 7 тысяч раз оформили ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет в Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет по половине от прожиточного минимума. В Подмосковье – это 6 344 рублей.
"Выплата уже оформлена на 7106 детей. Сведения об основных видах дохода (заработной плате, пенсии) запрашиваются автоматически в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся. Решение о выплате пособия принимается в срок не более 20 рабочих дней (10 рабочих дней, в случае наличия сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия). В этот период с заявителем могут связаться наши специалисты для уточнения данных", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, выплаты могут оформить семьи, чей доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума – 13 115 рублей. Подать заявление можно через единый портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru.
"Если к 1 января 2020 года ребенку исполнилось 3 года, то в июне семья получит деньги сразу за 6 месяцев – порядка 38 тысяч рублей. При расчете дохода члена семьи, находящегося в настоящий момент на учете в центре занятости в качестве безработного, не учитывается заработная плата, входящая в расчетный период за прошлый период", - рассказали в пресс-службе ведомства.