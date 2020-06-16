В Подмосковье оценили ситуацию с выплатами на детей от трех до семи лет

По ее словам, выплаты могут оформить семьи, чей доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума – 13 115 рублей. Подать заявление можно через единый портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru.

"Если к 1 января 2020 года ребенку исполнилось 3 года, то в июне семья получит деньги сразу за 6 месяцев – порядка 38 тысяч рублей. При расчете дохода члена семьи, находящегося в настоящий момент на учете в центре занятости в качестве безработного, не учитывается заработная плата, входящая в расчетный период за прошлый период", - рассказали в пресс-службе ведомства.