Правозащитники оценили приложения для зараженных COVID-19

"Бахрейн, Кувейт и Норвегия ущемили право людей на конфиденциальность с помощью крайне агрессивных инструментов слежения, которые выходят за рамки оправданных мер борьбы с COVID-19", - заявил глава Amnesty International's Security Lab Клаудио Гуарнери.

Как сообщает Amnesty International, власти Норвегии объявили о приостановке работы приложения Smittestopp для отслеживания контактов с зараженными COVID-19 после того, как организация поделилась своими выводами с правительством, а также с государственным агентством по защите данных.