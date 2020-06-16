Правозащитники оценили приложения для зараженных COVID-19

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мобильные приложения по отслеживанию контактов с зараженными коронавирусом, выпущенные в Бахрейне, Кувейте и Норвегии, могут нарушать конфиденциальность и безопасность данных пользователей, говорится в исследовании правозащитной организации Amnesty International.
Правозащитники проанализировали ряд приложений по отслеживанию контактов в разных странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Были проверены 11 приложений. В ходе исследования Amnesty International выявила, что программы BeAware Bahrain из Бахрейна, Shlonik из Кувейта и Smittestopp из Норвегии могут нарушать права граждан на конфиденциальность данных, так как все три приложения отслеживают местоположение пользователей в реальном времени, часто загружая координаты GPS на центральный сервер.
"Бахрейн, Кувейт и Норвегия ущемили право людей на конфиденциальность с помощью крайне агрессивных инструментов слежения, которые выходят за рамки оправданных мер борьбы с COVID-19", - заявил глава Amnesty International's Security Lab Клаудио Гуарнери.
Как сообщает Amnesty International, власти Норвегии объявили о приостановке работы приложения Smittestopp для отслеживания контактов с зараженными COVID-19 после того, как организация поделилась своими выводами с правительством, а также с государственным агентством по защите данных.
"Норвежское приложение работало крайне агрессивно, и решение начать все с чистого листа было верным. Мы настоятельно призываем правительства Бахрейна и Кувейта также в срочном порядке приостановить использование таких навязчивых приложений в их текущем виде", - подчеркнул Гуарнери.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.