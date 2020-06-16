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https://ria.ru/20200616/1573003626.html
Правозащитники оценили приложения для зараженных COVID-19
2020-06-16T14:45
кувейт
норвегия
бахрейн
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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кувейт, норвегия, бахрейн, коронавирус covid-19, воз, технологии, в мире

Правозащитники оценили приложения для зараженных COVID-19

14:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница службы информации в торговом центре "Европейский", который возобновил работу в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Сотрудница службы информации в торговом центре Европейский, который возобновил работу в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мобильные приложения по отслеживанию контактов с зараженными коронавирусом, выпущенные в Бахрейне, Кувейте и Норвегии, могут нарушать конфиденциальность и безопасность данных пользователей, говорится в исследовании правозащитной организации Amnesty International.
Правозащитники проанализировали ряд приложений по отслеживанию контактов в разных странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Были проверены 11 приложений. В ходе исследования Amnesty International выявила, что программы BeAware Bahrain из Бахрейна, Shlonik из Кувейта и Smittestopp из Норвегии могут нарушать права граждан на конфиденциальность данных, так как все три приложения отслеживают местоположение пользователей в реальном времени, часто загружая координаты GPS на центральный сервер.
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"Бахрейн, Кувейт и Норвегия ущемили право людей на конфиденциальность с помощью крайне агрессивных инструментов слежения, которые выходят за рамки оправданных мер борьбы с COVID-19", - заявил глава Amnesty International's Security Lab Клаудио Гуарнери.
Как сообщает Amnesty International, власти Норвегии объявили о приостановке работы приложения Smittestopp для отслеживания контактов с зараженными COVID-19 после того, как организация поделилась своими выводами с правительством, а также с государственным агентством по защите данных.
"Норвежское приложение работало крайне агрессивно, и решение начать все с чистого листа было верным. Мы настоятельно призываем правительства Бахрейна и Кувейта также в срочном порядке приостановить использование таких навязчивых приложений в их текущем виде", - подчеркнул Гуарнери.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКувейтНорвегияБахрейнКоронавирус COVID-19ВОЗТехнологииВ мире
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