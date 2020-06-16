В МИД оценили влияние приговора Уилану на отношения с США

"Отношения России и США, на мой взгляд, ухудшать дальше некуда. Мы считаем, что внешнеполитические службы и посольства должны фокусироваться на позитивной повестке дня и находить способы как начинать снимать хотя бы часть проблем, которые накопились в этих отношениях. У нас бессчетное количество вопросов разного масштаба, характера и сложности, которые требуют решения", - сказал Рябков.

"Среди них выделяются, конечно, гуманитарные случаи - это резонансные дела наших соотечественников, которые арестованы в США, получили сроки и отбывают эти сроки, многие из них имеют проблемы со здоровьем, квалифицированная медицинская помощь если и оказывается, то только по настоянию наших загранучреждений, посольства и консульств, у нас проблемы с собственностью, с нормализацией деятельности загранпредставительств в целом, поэтому для изменения негативной тенденции и негативного тренда в отношениях нужно фокусироваться на решении проблем", - добавил замминистра.