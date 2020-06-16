Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573003493.html
В МИД оценили влияние приговора Уилану на отношения с США
Москва считает, что отношения РФ и США ухудшать уже дальше некуда, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя слова американского посла в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:34
дело пола уилана
пол уилан
джон салливан
сергей рябков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://ria.ru/20200616/1573001376.html
https://ria.ru/20200615/1572956435.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_504:0:2552:2048_1400x0_80_0_0_48587311f4282ffff2edc4b28fe1b6e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело пола уилана, пол уилан, джон салливан, сергей рябков, сша, в мире

В МИД оценили влияние приговора Уилану на отношения с США

14:34 16.06.2020
1620
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва считает, что отношения РФ и США ухудшать уже дальше некуда, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя слова американского посла в России.
Накануне посол США в РФ Джон Салливан заявил, что приговор американцу Полу Уилану, которого Мосгорсуд в понедельник осудил на 16 лет колонии строгого режима за шпионаж, повлияет на отношения между РФ и США, но не приведёт к остановке диалога.
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
14:04
Рябков: Уилан не фигурирует в схемах обмена заключенными между РФ и США
"Отношения России и США, на мой взгляд, ухудшать дальше некуда. Мы считаем, что внешнеполитические службы и посольства должны фокусироваться на позитивной повестке дня и находить способы как начинать снимать хотя бы часть проблем, которые накопились в этих отношениях. У нас бессчетное количество вопросов разного масштаба, характера и сложности, которые требуют решения", - сказал Рябков.
"Среди них выделяются, конечно, гуманитарные случаи - это резонансные дела наших соотечественников, которые арестованы в США, получили сроки и отбывают эти сроки, многие из них имеют проблемы со здоровьем, квалифицированная медицинская помощь если и оказывается, то только по настоянию наших загранучреждений, посольства и консульств, у нас проблемы с собственностью, с нормализацией деятельности загранпредставительств в целом, поэтому для изменения негативной тенденции и негативного тренда в отношениях нужно фокусироваться на решении проблем", - добавил замминистра.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 16:23
Семья Уилана не будет просить о его обмене
4810001
Обсудить 0
Дело Пола УиланаПол УиланДжон СалливанСергей РябковСШАВ мире
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Лавров прокомментировал планы США продлить оружейное эмбарго против Ирана
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Лента новостейМолния