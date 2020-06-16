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Новости Подмосковья
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Свыше 90% СНТ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора
Свыше 10,5 тысяч садоводческих товариществ Московской области имеют на руках договор на вывоз мусора, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:31
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Свыше 90% СНТ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора

14:32 16.06.2020
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© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"Вывоз и утилизация мусора
Вывоз и утилизация мусора
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Свыше 10,5 тысяч садоводческих товариществ Московской области имеют на руках договор на вывоз мусора, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора. 
"Всего в Подмосковье зарегистрировано 11 207 садоводческих товариществ, из них 10 521 заключило договор на утилизацию ТКО. В работе у сотрудников ведомства находится 361 товарищество. Только за прошедшую неделю было проверено 52 садоводческие некоммерческие организации, из которых в 35 был заключен договор на вывоз мусора", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова. 
По его словам на сегодняшний день 100% договоров на вывоз мусора заключено садоводческими товариществами в 35 городских округах.
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