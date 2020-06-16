https://ria.ru/20200616/1573003260.html
Свыше 90% СНТ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора
Свыше 10,5 тысяч садоводческих товариществ Московской области имеют на руках договор на вывоз мусора, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:32
2020-06-16T14:31
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