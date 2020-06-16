Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573002162.html
В Челябинской области погибли два человека при столкновении на трассе
Два человек погибли, еще 7 получили травмы при столкновении грузовика с пятью автомобилями на трассе в Челябинской области во вторник, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:46
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573023213_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_42a4f4e845b36466f30ab004c1b7486a.jpg
https://ria.ru/20200616/1572978192.html
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Момент ДТП в Челябинской области
Момент жуткого ДТП в Челябинской области попал на видео. Два человека погибли, семь пострадали. По данным ГИБДД, авария произошла сегодня утром на 1649-м км трассы М5 под Катав-Ивановском. Грузовиком, у которого, предположительно, отказали тормоза, управлял 36-летний мужчина. Он на полном ходу влетел в четыре легковушки и фуру. По факту аварии начата проверка
2020-06-16T14:16
true
PT0M25S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573023213_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_42a4f4e845b36466f30ab004c1b7486a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573023213_160:0:640:360_1400x0_80_0_0_5f54020c177177e767ea536bf3d1f050.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573023213_257:0:617:360_1400x0_80_0_0_591c1e61100f75206e25fe9f8bf5fdde.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
челябинская область, происшествия

В Челябинской области погибли два человека при столкновении на трассе

14:16 16.06.2020 (обновлено: 18:46 16.06.2020)
4160
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июн – РИА Новости. Два человек погибли, еще 7 получили травмы при столкновении грузовика с пятью автомобилями на трассе в Челябинской области во вторник, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
ДТП произошло во вторник около 13.20 (11.20 мск) на 1649-м км автодороги Москва-Челябинск на территории Катав-Ивановского района.
"Грузовой автомобиль под управлением водителя 1984 года рождения, по предварительной информации, со слов водителя, из-за отказа тормозной системы совершил столкновение с движущимися попутно 5 автомобилями "Лада Гранта", ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault Sandero и грузовым автомобилем "Сино", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, по предварительным данным, 2 человека погибли и 7 получили ранения, уточняется в сообщении. В настоящие время устанавливаются все обстоятельства пришествия, поясняет УГИБДД.
Инспектор дорожно-патрульной службы
07:18
В Приморье юноша спровоцировал ДТП с пятью иномарками
001620
Обсудить 0
Челябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Сочи грузовик опрокинулся на автобус
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня
Инспектор дорожно-патрульной службы
В Приморье юноша спровоцировал ДТП с пятью иномарками
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об "удаленке"
Самец гигантской галапагосской черепахи по кличке Диего
Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Парад Победы не состоится в 14 российских городах
Горно-Алтайск
В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия
Кадр видео, снятого в Назарани
Названы причины перестрелки в Ингушетии
Телеведущая Виктория Боня
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Ульяновска убил знакомую и попытался съесть ее сердце
Автомобиль полиции
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Семья в шоке": адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Спички
В Новосибирской области подросток не захотел идти в школу и сжег ее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
Лента новостейМолния