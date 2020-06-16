https://ria.ru/20200616/1573002162.html
В Челябинской области погибли два человека при столкновении на трассе
Два человек погибли, еще 7 получили травмы при столкновении грузовика с пятью автомобилями на трассе в Челябинской области во вторник, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:16
2020-06-16T18:46
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
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Момент ДТП в Челябинской области
Момент жуткого ДТП в Челябинской области попал на видео. Два человека погибли, семь пострадали.
По данным ГИБДД, авария произошла сегодня утром на 1649-м км трассы М5 под Катав-Ивановском. Грузовиком, у которого, предположительно, отказали тормоза, управлял 36-летний мужчина. Он на полном ходу влетел в четыре легковушки и фуру.
По факту аварии начата проверка
2020-06-16T14:16
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, происшествия