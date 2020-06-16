В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 16 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3915. Новых выявленных - 92. Пациенты-дети: 15 лет; 17 лет; четыре года; два года; девять лет; три года; четыре года; два года; 13 лет; четыре года; 10 лет; 14 лет; один год", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.