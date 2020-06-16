В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Тринадцать детей есть среди 92 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе выросло до 3915 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3075.
"Оперативная ситуация на 16 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3915. Новых выявленных - 92. Пациенты-дети: 15 лет; 17 лет; четыре года; два года; девять лет; три года; четыре года; два года; 13 лет; четыре года; 10 лет; 14 лет; один год", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 38 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Пензе, 19 - в Земетчинском, семь - в Городищенском, шесть - в Каменском, по четыре - в Бессоновском и Пензенском, три - в Неверкинском, по два - в Кузнецком, Мокшанском, Лунинском и Спасском, по одному - в Белинском, Нижнеломовском и Колышлейском районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.