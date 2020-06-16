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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Тринадцать детей есть среди 92 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе выросло до 3915 человек, сообщила... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:16
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:16 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Тринадцать детей есть среди 92 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе выросло до 3915 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3075.
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"Оперативная ситуация на 16 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3915. Новых выявленных - 92. Пациенты-дети: 15 лет; 17 лет; четыре года; два года; девять лет; три года; четыре года; два года; 13 лет; четыре года; 10 лет; 14 лет; один год", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 38 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Пензе, 19 - в Земетчинском, семь - в Городищенском, шесть - в Каменском, по четыре - в Бессоновском и Пензенском, три - в Неверкинском, по два - в Кузнецком, Мокшанском, Лунинском и Спасском, по одному - в Белинском, Нижнеломовском и Колышлейском районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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