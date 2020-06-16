В Симферополе состоится парад Победы 24 июня

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

Он уточнил, что решение о проведении парада принято по договоренности с министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым.

Парад в Симферополе пройдет при соблюдении необходимых мер безопасности и защите здоровья граждан, написал глава региона. Он поблагодарил военных за поддержку. Таким образом, парады Победы на полуострове пройдут 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи, как и планировалось изначально.