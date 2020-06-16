В Симферополе состоится парад Победы 24 июня

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.
Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.
Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.
Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.
Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.
Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.
В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .
В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .
Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.
Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.
Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.
Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.
Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.
Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.
Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.
Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.
Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.
Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.
Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.
Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.
Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.
Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".
Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.
Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.
Генеральная репетиция намечена на 20 июня.
Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.
Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.
Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.
В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .
Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.
Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.
Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.
Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.
Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.
Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.
Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".
Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.
Генеральная репетиция намечена на 20 июня.