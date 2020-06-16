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В Симферополе состоится парад Победы 24 июня
Парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе все же состоится, есть поддержка со стороны министерства обороны РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:07
сергей аксенов (политик)
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
севастополь
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей аксенов (политик), керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), севастополь, россия, парад победы, симферополь, общество

В Симферополе состоится парад Победы 24 июня

14:15 16.06.2020 (обновлено: 15:07 16.06.2020)
449
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе все же состоится, есть поддержка со стороны министерства обороны РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что парад в Севастополе не состоится, он пройдет только в городе-герое Керчи, это решение продиктовано желанием предотвратить распространение коронавируса.
"После длительных консультаций, в том числе с министерством обороны РФ, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Он назвал ситуацию с отменой ранее принятого решения беспрецедентной и требующей "соответствующего особого подхода".
"Тигр", "Панцирь", "Армата": техника парада Победы
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
1 из 18

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

Военнослужащий на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня
2 из 18

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
3 из 18

Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
4 из 18

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

Эшелон с военной техникой, прибывшей в Москву для участия в параде Победы на Красной площади 24 июня
5 из 18

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.

Бронеавтомобиль Тигр во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы, где размещена военная техника, прибывшая из подмосковного Алабино в Москву
6 из 18

Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
7 из 18

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
8 из 18

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
9 из 18

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на базе вездехода ДТ-30 во время въезда на платформе тягача на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
10 из 18

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
11 из 18

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.

Танк Т-14 Армата на платформе тягача во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
12 из 18

Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
13 из 18

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".

Боевая машина пехоты БМП Т-15 Армата на платформе тягача во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
14 из 18

Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Бронеавтомобиль Тайфун-К во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
15 из 18

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

Сотрудник полиции на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня.
16 из 18

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
17 из 18

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
18 из 18

Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 18

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 18

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 18

Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 18

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 18

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 18

Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 18

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 18

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 18

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 18

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 18

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 18

Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 18

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 18

Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 18

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 18

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
17 из 18

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
18 из 18

Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Он уточнил, что решение о проведении парада принято по договоренности с министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым.
Парад в Симферополе пройдет при соблюдении необходимых мер безопасности и защите здоровья граждан, написал глава региона. Он поблагодарил военных за поддержку. Таким образом, парады Победы на полуострове пройдут 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи, как и планировалось изначально.
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75 лет Великой ПобедыСергей Аксенов (политик)КерчьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СевастопольРоссияПарад ПобедыСимферопольОбщество
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