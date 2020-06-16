Разлив бензола произошел на Череповецком металлургическом комбинате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новост и. Около 2,5 тонны бензола разлилось на промплощадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), угрозы окружающей среде нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам визита на комбинат.

"Сегодня ночью на промплощадке ЧерМК произошёл разлив бензола… Изначально сообщили, что вылилось 20 тонн бензола, на промплощадке выяснили, что меньше – порядка 2,5 тонны. Основная часть жидкости перетекла в аварийную емкость. Место пролива, а это бетонная площадка, локализовали", - написал он на своей официальной странице " ВКонтакте ".

Череповецкий металлургический комбинат – актив "Северстали", одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар - Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2%, до 11,847 миллиона тонн.