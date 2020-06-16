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Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Планам США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана не суждено сбыться, они в корне противоречат международному праву, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:05
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
сша
в мире
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире

Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

14:05 16.06.2020
166
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Планам США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана не суждено сбыться, они в корне противоречат международному праву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я убежден, что независимо от того, кто еще из членов СВПД будет готов давать отпор планам Соединенных Штатов, этим планам не суждено сбыться, поскольку они в корне противоречат международному праву", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.
"Я не могу ручаться за позицию других членов СВПД, прежде всего европейских членов СВПД, которые находятся под огромнейшим давлением Соединенных Штатов. Причем это давление включает в себя использование таких не вполне корректных методов, как угрозы в торгово-экономической области и в других сферах отношений между союзниками по Северо-Атлантическому альянсу. То, что правовых аргументов у тех, кто хотел бы поддерживать Соединенные Штаты или пытаться частично помогать Соединенным Штатам, то, что у них правовых аргументов нет, этот факт очевиден для всех", - добавил министр.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСШАВ мире
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