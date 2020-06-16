Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

"Я убежден, что независимо от того, кто еще из членов СВПД будет готов давать отпор планам Соединенных Штатов, этим планам не суждено сбыться, поскольку они в корне противоречат международному праву", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.